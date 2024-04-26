Операционным директором сети клиник "Будь Здоров" назначен Виталий Баранов

Виталий Баранов назначен на должность операционного директора сети многопрофильных клиник "Будь Здоров" (дочерняя компания СПАО "Ингосстрах").

До прихода в "Будь Здоров" Виталий Баранов возглавлял дирекцию по интеграции и операционной эффективности в ГК "Медскан", входящей в число крупнейших медицинских и лабораторных операторов России. До этого 6 лет работал в ГК "Медси" на должности заместителя операционного директора - директора департамента управления региональными активами и франчайзинга.

"Я рад присоединиться к команде федеральной сети клиник "Будь Здоров" на текущем этапе развития организации. Компания ставит передо мной масштабные и амбициозные задачи. Впереди трудная работа, но я с интересом и воодушевлением принимаю этот вызов", - прокомментировал свое назначение Виталий Баранов.

В сети клиник "Будь Здоров" Виталий Баранов будет отвечать за развитие франшизы, внедрение систем управления и поддержки работы клиник, совершенствование бизнес-процессов, формирование стратегии развития, улучшение ключевых показателей эффективности операционной деятельности, удержание клиентов и повышение лояльности, стимулирование продаж и расширение географии присутствия.

На сегодняшний день "Будь Здоров" - это 10 медицинских центров в семи городах России, которым доверяют свое здоровье более 1 миллиона пациентов. В состав сети входят многопрофильные клиники, пункты приема анализов, Центр хирургии, Центр реабилитации, Центр лучевой диагностики, Клиника лечения хронической боли, собственная лаборатория, службы скорой и помощи на дому. "Будь Здоров" оказывает полный цикл медицинских услуг, наиболее востребованными среди которых являются лучевая и лабораторная диагностика, малоинвазивная хирургия и реабилитация после травм, операций.

"С начала этого года сеть клиник "Будь Здоров" взяла курс на повышение эффективности, увеличение пациентопотока, совершенствование качества и сервиса медицинской помощи, оптимизацию бизнес-процессов. Усиление команды управленцев является первоочередным шагом на этом пути и гарантией роста, опережающего рынок. Надеюсь, такой опытный, яркий и компетентный специалист, как Виталий Баранов, откроет для нашей сети новые перспективы развития, расширения спектра предоставляемых услуг и, главное, повышения известности клиник среди населения. Клиники "Будь Здоров" ставят перед собой амбициозную цель: стать клиниками первого выбора для соотечественников", - отмечает генеральный директор сети клиник "Будь Здоров" Родион Ступин.