В Самарской филармонии пройдет концерт "Встанем за Отечество" с участием Сергея Войтенко

В субботу, 4 мая, в 18:30 в концертном зале Самарской государственной филармонии состоится торжественный вечер "Встанем за Отечество", посвященный 79-й годовщине Великой Победы (12+). Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.
Это уникальный концерт, в котором на одной сцене вместе с Академическим симфоническим оркестром под управлением маэстро Михаила Щербакова и солистами Самарской филармонии выступят участники проекта "Встанем за Отечество".
В программе вечера прозвучат произведения современных российских композиторов и поэтов на тему специальной военной операции на Украине, героических подвигов наших солдат, защищающих свою Родину, а также бессмертные песни о Великой Отечественной войне: "Священная война", "Катюша", "В землянке", "Синий платочек", "Темная ночь", "Соловьи", "Случайный вальс".
В концерте также примет участие заслуженный артист России, любимец Самарской публики — Сергей Войтенко.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!