В Самарской филармонии пройдет концерт "Встанем за Отечество" с участием Сергея Войтенко

В субботу, 4 мая, в 18:30 в концертном зале Самарской государственной филармонии состоится торжественный вечер "Встанем за Отечество", посвященный 79-й годовщине Великой Победы (12+). Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Это уникальный концерт, в котором на одной сцене вместе с Академическим симфоническим оркестром под управлением маэстро Михаила Щербакова и солистами Самарской филармонии выступят участники проекта "Встанем за Отечество".

В программе вечера прозвучат произведения современных российских композиторов и поэтов на тему специальной военной операции на Украине, героических подвигов наших солдат, защищающих свою Родину, а также бессмертные песни о Великой Отечественной войне: "Священная война", "Катюша", "В землянке", "Синий платочек", "Темная ночь", "Соловьи", "Случайный вальс".

В концерте также примет участие заслуженный артист России, любимец Самарской публики — Сергей Войтенко.