Самарский школьник стал серебряным призером Менделеевской олимпиады по химии

С 22 по 26 апреля в Шэньчжэне (Китай) проходила 58-я Международная Менделеевская олимпиада.
Российская сборная юных химиков вновь подтвердила право считаться лучшей в мире, в острой борьбе завоевав десять медалей: пять золотых и пять серебряных.
В состав российской сборной вошли 10 человек из семи регионов страны, в том числе Лев Аввакумов (Самарский региональный центр для одаренных детей, 11 класс). В копилку достижений сборной страны Лев Аввакумов добавил серебряную медаль.
Серебряного призера к интеллектуальным стартам подготовила команда наставников - педагогов Самарского регионального центра для одаренных детей: Сергей Николаевич Яшкин, Екатерина Александровна Яшкина, Наталья Викторовна Щербатых, Дмитрий Алексеевич Светлов.
"Талантливый, безусловно. Очень много читает, раньше занимался музыкой, но предпочел химию музыке. Химия - как музыка", - рассказал об увлечениях Льва его педагог Сергей Яшкин.
"Мы все дни держали кулаки. Ждали, когда будут результаты, и почему-то были уверены, что обязательно будет призерство", - поделилась переживаниями директор Самарского регионального центра для одаренных детей Ирина Липенская.
Напомним, Самарский региональный центр для одаренных детей - образовательный центр "Вега" - создан по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Благодаря господдержке были отремонтированы учебные корпуса и закуплено высокотехнологичное оборудование для лабораторий. С 1 сентября 2023 года Центр работает в статусе координатора олимпиадного движения в регионе, активно готовя школьников к участию в олимпиадах межрегионального, всероссийского и международного уровней. Центр традиционно организует углубленную подготовку по химии, биологии, экологии и добивается значительных результатов по этим предметам. Все задачи, которые реализует в своей работе центр, полностью поддерживают приоритеты национальных проектов, реализуемых по поручению президента РФ Владимира Путина.
Международная Менделеевская олимпиада по химии (International Mendeleev Chemistry Olympiad (IMChO) проводится с 1992 года и служит правопреемницей Всесоюзной олимпиады школьников по химии. По содержанию IMChO считается самой трудной и одной из самых интересных олимпиад в мире.
В этом году Международная Менделеевская олимпиада собрала рекордное количество участников около 300 школьников и наставников (включая наблюдателей) из 29 стран, в числе которых - Австрия, Армения, Белоруссия, Бразилия, Болгария, Венгрия, Казахстан, Китай, Северная Македония, Сербия, Индия, Сирия и другие. Представители Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов и Японии участвовали в олимпиаде в качестве наблюдателей.
"Сегодня у каждого российского школьника есть возможность развивать свои таланты и реализовываться в различных сферах. Своими достижениями наша сборная в очередной раз подтвердила высокое качество отечественного образования. Поздравляю ребят, их тренеров и наставников и желаю дальнейших успехов и побед!" - поздравил ребят министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.