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Образование Общество

Самарский школьник стал серебряным призером Менделеевской олимпиады по химии

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 22 по 26 апреля в Шэньчжэне (Китай) проходила 58-я Международная Менделеевская олимпиада.

Российская сборная юных химиков вновь подтвердила право считаться лучшей в мире, в острой борьбе завоевав десять медалей: пять золотых и пять серебряных.

В состав российской сборной вошли 10 человек из семи регионов страны, в том числе Лев Аввакумов (Самарский региональный центр для одаренных детей, 11 класс). В копилку достижений сборной страны Лев Аввакумов добавил серебряную медаль.

Серебряного призера к интеллектуальным стартам подготовила команда наставников - педагогов Самарского регионального центра для одаренных детей: Сергей Николаевич Яшкин, Екатерина Александровна Яшкина, Наталья Викторовна Щербатых, Дмитрий Алексеевич Светлов.
"Талантливый, безусловно. Очень много читает, раньше занимался музыкой, но предпочел химию музыке. Химия - как музыка", - рассказал об увлечениях Льва его педагог Сергей Яшкин.

"Мы все дни держали кулаки. Ждали, когда будут результаты, и почему-то были уверены, что обязательно будет призерство", - поделилась переживаниями директор Самарского регионального центра для одаренных детей Ирина Липенская.

Напомним, Самарский региональный центр для одаренных детей - образовательный центр "Вега" - создан по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Благодаря господдержке были отремонтированы учебные корпуса и закуплено высокотехнологичное оборудование для лабораторий. С 1 сентября 2023 года Центр работает в статусе координатора олимпиадного движения в регионе, активно готовя школьников к участию в олимпиадах межрегионального, всероссийского и международного уровней. Центр традиционно организует углубленную подготовку по химии, биологии, экологии и добивается значительных результатов по этим предметам. Все задачи, которые реализует в своей работе центр, полностью поддерживают приоритеты национальных проектов, реализуемых по поручению президента РФ Владимира Путина.

Международная Менделеевская олимпиада по химии (International Mendeleev Chemistry Olympiad (IMChO) проводится с 1992 года и служит правопреемницей Всесоюзной олимпиады школьников по химии. По содержанию IMChO считается самой трудной и одной из самых интересных олимпиад в мире.
В этом году Международная Менделеевская олимпиада собрала рекордное количество участников около 300 школьников и наставников (включая наблюдателей) из 29 стран, в числе которых - Австрия, Армения, Белоруссия, Бразилия, Болгария, Венгрия, Казахстан, Китай, Северная Македония, Сербия, Индия, Сирия и другие. Представители Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов и Японии участвовали в олимпиаде в качестве наблюдателей.

"Сегодня у каждого российского школьника есть возможность развивать свои таланты и реализовываться в различных сферах. Своими достижениями наша сборная в очередной раз подтвердила высокое качество отечественного образования. Поздравляю ребят, их тренеров и наставников и желаю дальнейших успехов и побед!" - поздравил ребят министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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