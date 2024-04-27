Студент из Самарской области прошел в финал Кубка фиджитал-спорттех-инноваций Международной олимпиады "IT-Планета-2024"

Студент программы бакалавриата "Информационная безопасность" Поволжского государственного университета сервиса (г. Тольятти), Глеб Лопаткин представит свой вуз и Самарскую область в финале Кубка фиджитал-спорттех-инноваций-2024.
Конкурс проводится в рамках XV Международной олимпиады "IT-Планета 2024" и направлен на поиск, создание и развитие отечественных фиджитал-технологий и инноваций в спорте. В отборочном туре Глеб участвовал в составе команды FitVR с проектом "FitVR - виртуальная фитнес-студия и спортивный клуб" и показал высокие результаты. Во второй половине мая студент отправится побороться за победу, финал пройдет в Санкт-Петербурге на базе Университета ИТМО.
До того, как поступить на бакалавриат, Глеб Лопаткин в 2023 году окончил Колледж креативных индустрий и предпринимательства Университета сервиса по специальности "Компьютерные сети".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.