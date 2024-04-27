Студент из Самарской области прошел в финал Кубка фиджитал-спорттех-инноваций Международной олимпиады "IT-Планета-2024"

Студент программы бакалавриата "Информационная безопасность" Поволжского государственного университета сервиса (г. Тольятти), Глеб Лопаткин представит свой вуз и Самарскую область в финале Кубка фиджитал-спорттех-инноваций-2024.

Конкурс проводится в рамках XV Международной олимпиады "IT-Планета 2024" и направлен на поиск, создание и развитие отечественных фиджитал-технологий и инноваций в спорте. В отборочном туре Глеб участвовал в составе команды FitVR с проектом "FitVR - виртуальная фитнес-студия и спортивный клуб" и показал высокие результаты. Во второй половине мая студент отправится побороться за победу, финал пройдет в Санкт-Петербурге на базе Университета ИТМО.

До того, как поступить на бакалавриат, Глеб Лопаткин в 2023 году окончил Колледж креативных индустрий и предпринимательства Университета сервиса по специальности "Компьютерные сети".