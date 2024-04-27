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Здравоохранение Общество

Аналитики выяснили, сколько россиян обращаются за медицинской помощью для удаления клеща

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Каждый второй россиянин сталкивался с укусом клеща, выяснили в ходе исследования СК "Росгосстрах" и Исследовательский центр Зарплата.ру¹. Половине из них пришлось потратить после инцидента до 7 тысяч рублей на диагностику и лечение.

Большинство опрошенных (60%) хоть раз в жизни сталкивались с укусом клеща, а 28% — перенесли его в 2023 году. Более половины респондентов (56%), которых кусал клещ, признались, что, обнаружив укус, впали в панику, однако трети из них (37%) удалось справиться с тревогой и решить проблему при помощи близких людей.

59% опрошенных, столкнувшихся с проблемой, хотя бы раз в жизни обращались в медицинскую организацию для удаления клеща, тогда как 41% сумели вытащить его самостоятельно или с помощью близких. Более половины (60%) из них сдавали клеща на исследования для выявления инфекций, еще 15% не сумели этого сделать, так как он оказался непригоден для лабораторной диагностики. Тем не менее большинство респондентов во избежание последствий дополнительно проводили ряд действий:

  • обращались к врачу для консультации — 33%;
  • сдавали анализ крови на антитела IgM и IgG к вирусу клещевого энцефалита и боррелиям — 27%;
  • проводили экстренную профилактику противовирусными препаратами или иммуноглобулином — 21%;
  • проводили лечение антибиотиками — 15%.

Почти четверть (24%) россиян, которых кусал клещ, сообщили, что не предпринимали никаких действий после укуса, поскольку диагностика клеща не выявила инфекций, а еще 11% заявили, что не считают укус клеща потенциально опасным для их здоровья.

На различные действия после укуса клеща, начиная от поиска медучреждения до получения иммуноглобулина или назначения лечения, 37% респондентов понадобилось несколько часов, а 12% — до двух дней. Еще 20% обратились в платную клинику для оперативного решения вопроса, а 10% — в клинику по страховке.

За проведение диагностики, прием врача и лечение 24% опрошенных заплатили до 2 тыс. рублей, 18% — сумму в диапазоне 2-5 тыс. рублей, 5% — 5-7 тыс. рублей, а 7% — более 7 тыс. рублей. Еще 21% прошли обследования и лечение бесплатно, а 12% — сумели покрыть все расходы за счет страхового полиса.

61% россиян уверены в необходимости оформления страховки от укуса клеща. Такой полис есть у четверти респондентов: 13% его предоставляет работодатель, еще столько же приобрели его самостоятельно. 18% опрошенных только планируют застраховаться от укуса клеща.

Стоимость страховки от укуса клеща 19% респондентов оценивают в сумму до 500 рублей, 9% — от 500 до 1000 рублей, еще столько же опрошенных — более чем в 1000 рублей. 63% опрошенных затруднились оценить стоимость страховки от укуса клеща.

В 2023 году в "Росгосстрах" поступило более 22,5 тыс. обращений клиентов по полисам страхования от укуса клеща, что на 5% больше, чем годом ранее. Самая крупная выплата составила 50 тыс. рублей — клиенту потребовалась госпитализация в инфекционное отделение больницы.

"В этом году сезон активности иксодовых клещей из-за теплой весны начался несколько раньше, чем мы планировали, и уже за первые три недели апреля мы получили более 320 обращений от застрахованных непосредственно на телефон Медицинского контактного центра РГС. Сколько клиентов самостоятельно обратились в клинику по нашему полису, мы пока еще не знаем, но с учетом ситуации ожидаем, что их будет гораздо больше чем в прошлом году. Всем нашим застрахованным своевременно оказывается необходимая медицинская помощь. Лидерами по количеству страховых случаев, связанных с укусами клещей, стали традиционно Новосибирская и Костромская области, Красноярский край и Свердловская область, а вот Московский регион выбился в лидеры впервые, — говорит заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании "Росгосстрах" Ольга Купцова. — Мы видим устойчивый спрос на страхование от клеща — особенно в регионах, эндемичных по клещевому энцефалиту, постоянно совершенствуем наш продукт с учетом потребностей клиентов, расширяем покрытие. Многие понимают, что страховка поможет избежать затрат на лечение и сэкономит время на поиск клиники, где окажут помощь. Но наш опрос наглядно показывает, что большинство россиян все еще не представляет, что обеспечить себя и близких страховой защитой можно по очень доступной цене, за несколько сотен рублей. При этом сегодня полис можно купить как на весь сезон, так и буквально на день-два — для выезда на природу, где вероятность встречи с клещами очень высока".

¹ Репрезентативный опрос проведен в апреле 2024 года среди 1820 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ

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