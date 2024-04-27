Приложение "Мой Tele2" получило две награды на Workspace Digital Awards

Tele2, российский оператор мобильной связи, получил серебро в категориях "Услуги" и "Приложение для крупнейшей компании" в международном конкурсе Workspace Digital Awards. Кейсы развития мобильного приложения "Мой Tele2" в 2023 году оказались одними из лучших среди 1058 работ, поданных на конкурс. Всего в WDA приняло участие 390 компаний из России, Беларуси, Армении, ОАЭ и Узбекистана.
С 2014 года Tele2 развивает мобильное приложение в партнерстве с внешней командой разработки e-legion. За это время в приложении запустили "Маркет" для продажи минут и гигабайтов, реализовали концепцию "Минуты — новая валюта", в рамках которой клиент оператора может обменивать минуты на фильмы, скидки на смартфоны и гаджеты, билеты в музеи. С момента запуска месячная аудитория приложения превысила 20 млн уникальных пользователей.
Среди визуальных изменений можно отметить редизайн раздела "Больше", где собраны скидки, кешбэк и специальные предложения от Tele2 и партнеров, и обновление дизайна подписки MiXX, он стал ярче и современнее.
Кроме того, оператор продолжает развивать инклюзию в цифровых каналах, в том числе в интерфейсе приложения к популярным пользовательским сценариям добавлено голосовое сопровождение.
Команда развития мобильного приложения перенесла сценарий подключения домашнего интернета из web-версии личного кабинета в приложение — в отдельный раздел на тап-баре "Для дома", добавила возможность проверить доступность услуги по адресу. В 2023 году через приложение прошло 84% процента всех заявок на подключения домашнего интернета. Это снизило нагрузку на контактный центр и увеличило конверсию в подключение услуги в два раза.
Кирилл Зобнин, директор по развитию цифрового канала Tele2:
"Исследования показывают, что у наших клиентов приложение входит в топ-5 причин лояльности, при этом мобильным приложением Tele2 каждый месяц пользуются более 20 млн абонентов, мы ценим каждую минуту, что они проводят в приложении. Большая задача команды Tele2 Digital продолжать создавать сервисы с восхищающими свойствами".
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)