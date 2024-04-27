Приложение "Мой Tele2" получило две награды на Workspace Digital Awards

Tele2, российский оператор мобильной связи, получил серебро в категориях "Услуги" и "Приложение для крупнейшей компании" в международном конкурсе Workspace Digital Awards. Кейсы развития мобильного приложения "Мой Tele2" в 2023 году оказались одними из лучших среди 1058 работ, поданных на конкурс. Всего в WDA приняло участие 390 компаний из России, Беларуси, Армении, ОАЭ и Узбекистана.

С 2014 года Tele2 развивает мобильное приложение в партнерстве с внешней командой разработки e-legion. За это время в приложении запустили "Маркет" для продажи минут и гигабайтов, реализовали концепцию "Минуты — новая валюта", в рамках которой клиент оператора может обменивать минуты на фильмы, скидки на смартфоны и гаджеты, билеты в музеи. С момента запуска месячная аудитория приложения превысила 20 млн уникальных пользователей.

Среди визуальных изменений можно отметить редизайн раздела "Больше", где собраны скидки, кешбэк и специальные предложения от Tele2 и партнеров, и обновление дизайна подписки MiXX, он стал ярче и современнее.

Кроме того, оператор продолжает развивать инклюзию в цифровых каналах, в том числе в интерфейсе приложения к популярным пользовательским сценариям добавлено голосовое сопровождение.

Команда развития мобильного приложения перенесла сценарий подключения домашнего интернета из web-версии личного кабинета в приложение — в отдельный раздел на тап-баре "Для дома", добавила возможность проверить доступность услуги по адресу. В 2023 году через приложение прошло 84% процента всех заявок на подключения домашнего интернета. Это снизило нагрузку на контактный центр и увеличило конверсию в подключение услуги в два раза.

Кирилл Зобнин, директор по развитию цифрового канала Tele2:

"Исследования показывают, что у наших клиентов приложение входит в топ-5 причин лояльности, при этом мобильным приложением Tele2 каждый месяц пользуются более 20 млн абонентов, мы ценим каждую минуту, что они проводят в приложении. Большая задача команды Tele2 Digital продолжать создавать сервисы с восхищающими свойствами".