Анастасия Павлюченкова успешно стартовала на турнире в Мадриде

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Мадриде, сообщает championat.com.

В матче второго круга в одиночном разряде Анастасия встречалась с Дарьей Савилл из Австралии. Матч завершился со счетом 6:1, 6:4 в пользу россиянки.

Встреча теннисисток продлилась 1 час 27 минут. Павлюченкова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Савилл пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из семи. Австралийская теннисистка в этом матче не сделала ни одного эйса.

Следующей соперницей Павлюченковой в "одиночке" станет воспитанница тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина.

В парном разряде российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова вышли в 1/8 финала. Российский дуэт уверенно переиграл американо-австралийскую пару Николь Меликар-Мартинес и Эллен Перес со счетом 7:5, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут.

За это время россиянки выполнили одну подачу навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из семи заработанных (71%). На счету Меликар-Мартинес и Перес ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем раунде Павлюченкова и Потапова сыграют с японкой Мию Като и украинкой Надеждой Киченок.