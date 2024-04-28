Анастасия Павлюченкова успешно стартовала на турнире в Мадриде

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Мадриде, сообщает championat.com.
В матче второго круга в одиночном разряде Анастасия встречалась с Дарьей Савилл из Австралии. Матч завершился со счетом 6:1, 6:4 в пользу россиянки.
Встреча теннисисток продлилась 1 час 27 минут. Павлюченкова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Савилл пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из семи. Австралийская теннисистка в этом матче не сделала ни одного эйса.
Следующей соперницей Павлюченковой в "одиночке" станет воспитанница тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина.
В парном разряде российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова вышли в 1/8 финала. Российский дуэт уверенно переиграл американо-австралийскую пару Николь Меликар-Мартинес и Эллен Перес со счетом 7:5, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут.
За это время россиянки выполнили одну подачу навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из семи заработанных (71%). На счету Меликар-Мартинес и Перес ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
В следующем раунде Павлюченкова и Потапова сыграют с японкой Мию Като и украинкой Надеждой Киченок.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!