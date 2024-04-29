Анастасия Павлюченкова проиграла Касаткиной, но вышла в паре в 1/4 финала турнира в Мадриде

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова вышли в третий круг парного разряда грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде, пишет championat.com.

В воскресенье, 28 апреля, они играли против японки Мию Като и украинки Надежды Киченок. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянок. Спортсменки провели на корте 1 час 9 минут. За это время Павлюченкова и Потапова реализовали 4 брейк-пойнта из 10, выполнили одну подачу навылет и допустили две двойные ошибки. На счету Като и Киченок один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных, два эйса и одна двойная ошибка.

В следующем раунде Павлюченкова и Потапова сыграют с американками Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик, которые ранее обыграли российскую теннисистку Людмилу Самсонову и итальянку Лючию Бронцетти.

При этом Павлюченкова проиграла землячке, 11-ой ракетке мира Дарье Касаткиной. Уроженка Тольятти пробилась в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде.

В матче третьего круга Касаткина в напряженной борьбе обыграла олимпийскую чемпионку 2020 г. в миксте Анастасию Павлюченкову. Встреча россиянок продлилась 1 час 53 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:5 в пользу Касаткиной.

В рамках поединка Касаткина ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Павлюченковой два эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в четвертьфинальный раунд Мадрида Касаткина сразится с 50-й ракеткой мира из Казахстана Юлией Путинцевой.