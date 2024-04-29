Анастасия Павлюченкова проиграла Касаткиной, но вышла в паре в 1/4 финала турнира в Мадриде

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова вышли в третий круг парного разряда грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде, пишет championat.com.
В воскресенье, 28 апреля, они играли против японки Мию Като и украинки Надежды Киченок. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянок. Спортсменки провели на корте 1 час 9 минут. За это время Павлюченкова и Потапова реализовали 4 брейк-пойнта из 10, выполнили одну подачу навылет и допустили две двойные ошибки. На счету Като и Киченок один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных, два эйса и одна двойная ошибка.
В следующем раунде Павлюченкова и Потапова сыграют с американками Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик, которые ранее обыграли российскую теннисистку Людмилу Самсонову и итальянку Лючию Бронцетти.
При этом Павлюченкова проиграла землячке, 11-ой ракетке мира Дарье Касаткиной. Уроженка Тольятти пробилась в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде.
В матче третьего круга Касаткина в напряженной борьбе обыграла олимпийскую чемпионку 2020 г. в миксте Анастасию Павлюченкову. Встреча россиянок продлилась 1 час 53 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:5 в пользу Касаткиной.
В рамках поединка Касаткина ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Павлюченковой два эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
За выход в четвертьфинальный раунд Мадрида Касаткина сразится с 50-й ракеткой мира из Казахстана Юлией Путинцевой.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!