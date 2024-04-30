Музея Рязанова и галерея "Заварка" приглашают на экскурсию "От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары"

В воскресенье, 5 мая, в 15:00, пройдет пешеходная экскурсия "От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары" (12+).

Научный сотрудник музея-галереи "Заварка" Анастасия Волынкина и замдиректора по развитию музея Рязанова Анастасия Чекмасова разработали новый маршрут пешеходной экскурсии по доходным домам. В Самаре их насчитывается более 30, и большая часть — памятники архитектуры. Например, здания "Заварки" и Музея Эльдара Рязанова тоже были доходными домами.

Экскурсанты узнают не только историю постройки и функционирования доходных домов, но и обратят внимание на их архитектурные детали и отдельные элементы. После прогулки всех участников ждет небольшой подарок — авторская открытка старшего научного сотрудника "Заварки" и создателя фотопроекта "Детали доходного дома" Кирилла Гурова.

Место сбора — ул. Самарская, 207, продолжительность экскурсии — примерно полтора часа. Стоимость — 350 рублей. Количество мест ограничено, необходима предварительная запись по ссылке в соцсетях музея-галереи "Заварка".