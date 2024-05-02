В Самаре и Тольятти выступит золотой голос Венеции Лука Миннелли

В четверг, 2 мая, в 18:30 вокалист Лука Миннелли выступит на сцене Самарской филармонии (12+). Концерт в Тольяттинской филармонии состоится 4 мая в 18:00. Концерты пройдут в рамках Международного фестиваля "Гитары в строю". Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области.

Лука Миннелли - знаменитый итальянский тенор, прославившийся исполнением в жанре "поп-опера". Уникальный лирический тембр и разнообразие репертуара позволили певцу завоевать признание во всем мире.

Широкая популярность пришла к Луке Миннелли в 2014, году с выходом на Warner Music UK альбома "A Venezia" и выступлениями в Америке в Центре искусств Дюка Эллингтона и Kupferberg Center for the arts вместе с Мерседес Эллингтон (Mercedes Ellington) и Нью-Йоркским симфоническим оркестром, за которыми последовали успешные гастроли по Великобритании, Франции и Германии.

"Выступление Луки Миннелли - всегда яркое, экспрессивное зрелище, никого не оставляющее в зрительном зале равнодушным", - сулят организаторы.