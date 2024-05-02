В Самаре и Тольятти выступит золотой голос Венеции Лука Миннелли

В четверг, 2 мая, в 18:30 вокалист Лука Миннелли выступит на сцене Самарской филармонии (12+). Концерт в Тольяттинской филармонии состоится 4 мая в 18:00. Концерты пройдут в рамках Международного фестиваля "Гитары в строю". Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области.
Лука Миннелли - знаменитый итальянский тенор, прославившийся исполнением в жанре "поп-опера". Уникальный лирический тембр и разнообразие репертуара позволили певцу завоевать признание во всем мире.
Широкая популярность пришла к Луке Миннелли в 2014, году с выходом на Warner Music UK альбома "A Venezia" и выступлениями в Америке в Центре искусств Дюка Эллингтона и Kupferberg Center for the arts вместе с Мерседес Эллингтон (Mercedes Ellington) и Нью-Йоркским симфоническим оркестром, за которыми последовали успешные гастроли по Великобритании, Франции и Германии.
"Выступление Луки Миннелли - всегда яркое, экспрессивное зрелище, никого не оставляющее в зрительном зале равнодушным", - сулят организаторы.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!