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Хоккей Спорт

ХК "Лада" получил спортивные права на Егора Черникова

ТОЛЬЯТТИ. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккейные клубы "Лада" и "Югра" совершили сделку, в результате которой тольяттинцы заполучили спортивные права на Егора Черникова в обмен на денежную компенсацию и в скором времени заключат с 21-летним форвардом двусторонний контракт сроком на два года.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Черников — воспитанник хоккейной школы "Югра" из Ханты-Мансийска и на профессиональном уровне он дебютировал в 2019 году в молодежной команде "Мамонты Югры". В дальнейшем центральный нападающий дорос и до вершины системы югорчан, а прошедший сезон и вовсе стал для него самым результативным в ВХЛ - за 68 игр Егор заработал 28 (18+10) очков при показателе полезности "+3".

В общей сложности во втором эшелоне российского хоккея Черников провел 78 матчей и набрал 29 (19+10) баллов за результативность, а показатель полезности равен "+3".

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