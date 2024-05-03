Самарские врачи освоили новый метод замены сердечного клапана

В Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере им. В. П. Полякова провели первую в регионе операцию на сердце методом хирургии малых доступов через боковую торакотомию. Пациентке заменили клапан через небольшой разрез, раньше такую операцию проводили открытым доступом.
Жительница Самары поступила в кардиологический диспансер с выраженной недостаточностью митрального клапана. Были проведены все необходимые обследования и пациентку подготовили к операции, которую было решено провести новым способом.
Замена митрального клапан была произведена не стандартным путем хирургического вмешательства, которое сопровождается рассечением грудины, а через небольшой разрез — около 8 см — под молочной железой. Это стало возможным благодаря приобретению набора специальных инструментов для проведения подобных вмешательств и профессионализму врачей.
"Это наш первый опыт проведения кардиохирургических операций на сердце через миниторакотомию. Операция длится больше времени из-за малого доступа к сердцу по сравнению с привычным вмешательством. Но плюсы очевидны. Благодаря меньшему повреждению тканей пациенты, как правило, быстрее восстанавливаются и возвращаются к обычной жизни. Кроме того, снижается кровопотеря, риск осложнений и инфекций. Вмешательство оставляет практически незаметный шов. Использование малых доступов в хирургии сердца постепенно будет доминирующим, особенно при коррекции приобретенных пороков", — рассказал заведующий кардиохирургическим отделением N 4 Андрей Семагин.
В настоящее время женщина выписана домой под наблюдение врачей поликлиники.
В Самарской области работа по развитию системы здравоохранения, в том числе, внедрению новейших технологий в медицину, модернизации первичного звена, оснащению медучреждений новым транспортом ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас