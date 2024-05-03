В Самаре пройдут репетиции военного парада

В Самаре на пл. Куйбышева в преддверии центрального события 9 мая — военного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне — пройдут традиционные репетиции.
3 и 6 мая в 19:00 на пл. Куйбышева пройдут первые репетиции военного парада, а 7 мая в 10:00 состоится генеральная репетиция военного парада и военно-исторической части. В связи с проведением репетиционных мероприятий, а также для обеспечения безопасности граждан доступ на площадь Куйбышева будет ограничен.
В военном параде примут участие более 20 парадных расчетов и задействовано около 30 единиц военной техники. Торжественное прохождение военной техники откроет легендарный танк Т-34, боевая машина образца 1941 года. Именно на таких танках Красная Армия воевала вплоть до 1943 года. Также 9 мая пройдет патриотическая акция "Солдатская каша", а в 22:00 небо украсит артиллерийский салют, который пройдет на 1-й очереди набережной р.Волги.
Напомним, прямую трансляцию военного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, будет вести ГТРК "Самара". 9 мая в 10:00 начнется прямое включение с площади Куйбышева. Трансляцию можно будет смотреть в эфире региональных телеканалов, а также на официальных страницах их социальных сетей.
В ходе проведения тренировок военного парада с 1-й очереди набережной реки Волги будут производиться холостые залпы.
С 7 по 9 мая на пл. Славы будет работать тематическая площадка с выставкой архивных документов "Без срока давности" о трагедии мирного населения СССР — жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, организована работа тематической интерактивной площадки по плетению маскировочных сетей.
Тематическая площадка с пунктом отбора по контракту развернет свою работу 7 и 8 мая на площади Славы, 9 мая на площади Куйбышева.
По всей Самарской области пройдут международные, всероссийские и региональные патриотические акции. С 1 мая Самарская область присоединилась к самой народной всероссийской акции "Бессмертный полк". "Почтить память героев своей семьи каждый из нас сможет не только 9 мая, а уже начиная с 1 мая — в период перед празднованием Дня Победы", — сообщила на ежегодной пресс-конференции посвященной акции "Бессмертный полк" Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, депутат Государственной Думы Российской Федерации Елена Цунаева.
"Память о защитниках Отечества всегда живет в наших сердцах. Каждая семья ждет этого дня, это всенародный праздник. Хочу напомнить, что 2024 год объявлен "Годом семьи". Мы рассчитываем, что в каждой акции "Бессмертного полка" будут принимать участие именно семьи, поскольку это народная память, и именно она формирует общую государственную и историческую память в целом. Наша страна переживала разные трудности, и я уверена, несмотря на ограничения, это не помешает нам помнить и отпраздновать День Победы", — подчеркнула Елена Цунаева.
Так, на медиаэкранах МФЦ Самарской области с 1 мая 2024 года транслируются портреты героев Великой Отечественной войны. 9 мая, в День Победы, в Самаре на мультимедийных экранах на площади Славы, а также на цифровых экранах в муниципальных образованиях области и в эфире региональных телеканалов также будет организована трансляция видеоряда с портретами ветеранов.
Образовательные учреждения области уже присоединяются к одному из самых любимых форматов проведения "Бессмертного полка" — "Окна Памяти". Поддержали учреждения региона и новый формат акции — "Стена Памяти". В образовательных организациях, на предприятиях, в средних и высших учебных заведениях в преддверии Дня Победы формируются Стены Памяти, на которой размещаются портреты и истории героев.
В преддверии Дня Победы в социальных сетях также можно почтить память героев великой Победы. Для этого можно заменить аватарку на фото своего родственника, который воевал в ВОВ. Чтобы эти фото были красиво оформлены, на сайтах волонтерыпобеды.рф и на сайте polkrf.ru с 1 мая запущен чат-бот, в который можно загрузить фотографию и получить готовый формат для аватарок в социальные сети. Также фотографию можно сделать в виде открытки и переслать своим друзьям, родственникам или просто опубликовать на своей страничке.
Также сохраняет свою актуальность "Бессмертный полк на транспорте". С 1 по 12 мая можно разместить портрет своего героя на личных, общественных и служебных автотранспортных средствах, оформленный в рамке с эмблемой Бессмертного полка России. Выезжая в дни проведения акции на таком транспорте вы, фактически принимаете участие в праздновании Дня Победы, чествуя своих ветеранов.
Один из самых полюбившихся — "Портрет героя на одежде". Размещать портреты героев на одежде и выходить в такой одежде на улицы целыми семьями стало уже доброй традицией, многие бережно хранят одежду с портретами с прошлого года. Чтобы красиво оформить фотографию, можно зайти на сайт polkrf.ru и воспользоваться конструктором — подобрать фон, вписать данные героев.
Присоединиться к патриотическим акциям ко Дню Победы и к самой масштабной народной акции "Бессмертный полк" может каждый, выбрав свой формат участия. Полная информация о том, как в этом году можно почтить память своих героев, размещена на официальном сайте Бессмертного полка России.
Последние комментарии
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!
ЗООЗАЩИТНИКИ! Сохраните это решение суда !!! И помните, никто не имеет права запрещать кормить бездомных животных !!! Всегда ссылайтесь на это решение суда . ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) Кормить и давать кров бездомным животным не только можно, но и нужно, потому что сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев – это обязанность каждого гражданина РФ в силу ст. 4, ст. 17 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон № 498-ФЗ), а внешнее проявление сострадания и гуманного отношения как раз и состоит в заботе о сохранении жизни животных без владельцев, в том числе в их кормежке и защите от плохой погоды. На это указал региональный суд, отклоняя "добрососедский" иск об обязании сломать будку для собаки и запрете кормления бродячих псов (определение Ростовского областного суда от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) https://vk.com/tvoridobroroslavl?w=wall689241568_476 ********************************** В соответствии со ст. 4 и 17 Закона об ответственном обращении с животными1, «сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев являются обязанностью всех граждан», а внешнее проявление такого отношения и состоит в том числе в их кормлении и «предотвращении негативного воздействия на их здоровье погодных явлений» (можно и нужно собакам ставить/строить укрытие/будки, а так же кормить). Законом об ответственном обращении с животными установлено, что животные являются существами, способными испытывать эмоции и физические страдания, и относиться к ним следует нравственно и гуманно. То есть в нашем законодательстве установлены право и даже моральная обязанность кормить и заботиться в том числе о животных без хозяина. Закон разрешает любителям животных ухаживать за бродячими собаками и кошками Часть 3 ст. 17 Конституции РФ . ********************************** Пост Бурматова В.В. ⚡️ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАПРЕТЫ НА КОРМЛЕНИЕ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРОТИВОЗАКОННЫ - ПРОКУРАТУРА ‼️ Субъекты РФ, пытающиеся на региональном уровне ввести запрет на кормление безнадзорных животных и на взаимодействие волонтёров с ними, делают это незаконно: такие решения противоречат федеральному законодательству и должны быть опротестованы прокуратурой. Мы это с вами и так знали, я тут подробно писал об этом, но не все чиновники умеют читать, поэтому иногда принимают глупые, вредные и непрофессиональные решения как в Челябинской области, где на на федеральный уровень скандал с запретом волонтёрам заботиться о бездомных животных (а больше в регионе о них заботиться некому: остальные пилят 330 миллионов, выделенных на это в то время как стаи собак бегают в центральном городском парке, где какой-то маньяк стреляет по ним из ружья, добивая потом кольями). 😹 Вообще, когда челябинские чиновники пытаются поработать, получается очень смешно, как в этот раз, например, когда прокуратура признала противозаконными их дурацкие инициативы. Лучше бы просто сидели и не вредили. И, выбирая, кого покормить, - бездомного кота или челябинского чиновника, я, конечно, выберу кота. Он и симпатичнее, и прок от него есть в отличие от. ‼️‼️‼️ Всем совет: если в вашем регионе власти пытаются повторить глупость челябинских чиновников, запрещая волонтёрам кормить бездомных животных и ухаживать за ними, пишем в прокуратуру и отменяем эти решения как незаконные. А челябинские власти опять «прославились» на всю страну. Это талант! https://t.me/c/1322729948/8732 **************************************************************************