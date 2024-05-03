Сотрудники "Т Плюс" приняли участие в высадке деревьев в Тольяттинском лесничестве

Волонтеры ТЭЦ ВАЗа (Самарский филиал ПАО "Т Плюс") провели высадку сеянцев сосны в лесопарке Центрального района Тольятти. С 2017 года энергетики ежегодно восстанавливают городской лес, пострадавший от пожаров.

Сотрудники энергокомпании приняли участие в экологической акции вместе с членами семей. При поддержке Тольяттинского лесничества и департамента городского хозяйства волонтеры "Т Плюс" высадили 3 тысячи сеянцев сосны на 1 гектаре леса.

"Энергетики принимают активное участие в экологических мероприятиях, убирая мусор с берегов рек, выпуская мальков рыб в водоемы и восстанавливая леса. Волонтерские акции являются частью ESG-повестки компании, предусматривающей бережное отношение к экологии и снижение воздействия производства на окружающую среду", — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.

Энергетики "Т Плюс" восстанавливают лесной массив города Тольятти по программе благоустройства городских территорий. Именно здесь в пожарах погибло более 1000 га леса. Экологическая акция по высадке сосны стала традиционной и любимой для сотрудников и их семей. За семь лет, начиная с 2017 года, энергетики высадили 95 000 тысяч сеянцев сосны на 28 гектарах леса.