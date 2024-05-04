Анастасия Павлюченкова в паре с Анастасией Поповой не смогла пробиться в финал турнира в Мадриде

Самарская теннисистка Анастасия Павлюченкова в паре с другой россиянкой - Анастасией Потаповой проиграли испанкам Саре Соррибес‑Тормо и Кристине Букше в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

Матч завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:1) и продлился 1 час 43 минуты.