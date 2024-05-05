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Музеи и выставки Культура

Картины для первой выставки филиала Третьяковки прибыли в Самару

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Картины для выставки "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве", которой в мае планируется открыть филиал Третьяковской галереи в Самаре, уже прибыли в город. Об этом сообщили в филиале музея.

Ранее сообщалось, что в проекте участвует более 90 работ, из которых 82 входят в собрание Третьяковской галереи. Среди них шедевры из постоянной экспозиции музея — картины "Итальянский полдень (Итальянка, снимающая виноград)" Карла Брюллова, "Завтрак аристократа" Павла Федотова, "Охотники на привале" Василия Перова, "Пьющие вино" Натальи Гончаровой, "Хлебы на зеленом" Петра Кончаловского и другие.

 

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