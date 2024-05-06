Самарский проект, получивший поддержку Фонда президентских грантов, помогает развивать радиоспорт

В Самарской области проходит фестиваль радиоспорта в рамках проекта "Спортивная радиопеленгация от первых шагов до устойчивого развития", получившего финансовую поддержку Фонда президентских грантов по итогам первого конкурса 2024 года. Участниками события стали более 300 человек из 18 российских регионов. В рамках фестиваля также с 8 по 12 мая пройдет первенство России и всероссийские соревнования по радиоспорту.

Фестиваль-конференция по спортивной пеленгации организован Самарской общественной организацией "Детский молодежный спортивно-технический клуб "Контур". Среди участников — тренеры, организаторы соревнований и спортивные судьи, а также ребята, увлеченные этим видом спорта. По словам организаторов, многие участники приехали семьями.

В первые дни прошли забеги в дисциплине радиоориентирование с рассеиванием по инновационной программе, в том числе соревнования на призы СГОО ДМСТК "Контур", проведен мастер-класс по "слепому поиску", состоялся забег на диапазоне 3,5 МГц с активной паузой, круглый стол, на котором обсуждались актуальные проблемы спортивной радиопеленгации, а также спринт в три круга по индивидуальной дистанции.

"В основном проект направлен на тренеров разного уровня и педагогов, которые работают с детьми по направлению радиоспорт, спортивная радиопеленгация. В проект включились люди, проживающие в разных регионах страны. Будем и дальше обеспечивать условия, чтобы как можно больше людей принимали участие в различных спортивных мероприятиях по этому направлению", — рассказал Алексей Абрамов, председатель физкультурно-спортивной организации радиоспорта и лесных активностей.

Проект "Спортивная радиопеленгация от первых шагов до устойчивого развития" стал одним из 60-ти проектов-победителей самарских НКО первого конкурсного отбора 2024 года Фонда президентских грантов.

Напомним, что с 2020 года наш регион по числу поданных заявок на конкурс Фонда президентских грантов входит в число лидеров среди всех субъектов Российской Федерации. По итогам первого конкурса 2024 года Самарская область на 4 месте в стране по количеству поддержанных Фондом проектов НКО (60) и на 3 месте после Москвы и Санкт-Петербурга по объему выигранных грантовых средств (более 175,7 млн руб.). Всего с 2017 года, благодаря созданной в регионе по поручению Губернатора Дмитрия Азарова системе сопровождения в конкурсах идей и проектов общественных организаций, некоммерческие организации Самарской области получили поддержку от Фонда президентских грантов на реализацию социально значимых общественных проектов на общую сумму более 1,3 млрд руб.

На второй конкурс Фонда президентских грантов 2024 года подано более 10 тысяч проектов, среди них 271 заявка от самарских общественных организаций. Результаты конкурсного отбора станут известны уже в конце июня.