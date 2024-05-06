Более 50 ветеранов боевых действий прошли второй этап диспансеризации

С середины апреля в ряде медучреждений региона начали проводить второй этап диспансеризации для ветеранов боевых действий. Врачи более 10 разных специальностей проводят углубленные обследования, при необходимости направляют пациентов на стационарное лечение. Консультации уже прошли 55 человек, и эта работа продолжается.
Второй этап диспансеризации проводится в Самаре, Тольятти и Сызрани на базе 3 медицинских организаций — Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина, Клиническая больница "РЖД-Медицина", Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3. Организована доставка ветеранов на транспорте медучреждений.
"Это одно из направлений, связанных с организацией медицинской помощи и заботой о здоровье наших жителей, вернувшихся с СВО. Также на базе областного госпиталя продолжает работать центр "Возвращение", который курирует оказание помощи ветеранам и членам семей военнослужащих. Медицинская реабилитация организована в госпитале в новом отделении, оснащенном современным оборудованием, а также в подразделении областной больницы. Мы активно взаимодействуем с фондом "Защитники Отечества" по всем профильным вопросам", — отметил врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.
Напомним, в регионе при поддержке губернатора Дмитрия Азарова создана комплексная система оказания мер социальной поддержки военнослужащим и их близким. Эту работу координирует самарский филиал Государственного фонда "Защитники Отечества", который был создан в стране по поручению Президента Владимира Путина. Ветеранам оказывается помощь с получением статуса участника СВО, удостоверений ветерана боевых действий.
Также военнослужащие и члены их семей получают комплексную помощь по медицинской реабилитации, санаторно-курортному лечению и льготам в образовательных учреждениях.
Проводится работа по социализации ветеранов СВО через спорт.
Кроме того, участники СВО получают денежные выплаты, единовременные социальные выплаты на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования, компенсацию расходов на оплату жилого помещения в размере 50%, доплаты к пенсии, бесплатное обеспечение техническими средствами реабилитации. Действует льготный проезд по муниципальным маршрутам на транспорте по карте жителя Самарской области. Также им оказывается бесплатная юридическая и психологическая помощь, помощь с трудоустройством и переобучением при необходимости. Дети военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, получают бесплатное двухразовое питание в школах, а плата за детский сад отменена.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас