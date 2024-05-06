В Самару приехал Паровоз Победы

В понедельник, 6 мая, на первый путь железнодорожного вокзала Самары в 10:40 прибыл уникальный состав — Паровоз Победы.

Во главе поезда — празднично украшенный паровоз "Лебедянка" под управлением локомотивной бригады в форме военных лет. Раритетная техника на ходу уже более 70 лет, а работает локомотив на паровой тяге. Чтобы пройти 250 км пути, паровоз использует 18 тонн угля и почти 48 тонн воды.

В составе поезда — платформы с военной техникой периода Великой Отечественной войны и пассажирские вагоны "Бессмертного полка". Поезд сопровождают участники клуба военно-патриотического воспитания молодежи "Они сражались за Родину". В экспозиции военной техники представлены советский танк Т-34, бронеавтомобиль и автомобили ЗИС с пулеметами, противотанковые пушки и военные прицепы, полевая кухня на колесах и многое другое.

Ретро-поезд, сформированный на Куйбышевской железной дороге, побывал на 10 крупнейших станциях КбшЖД: Кинель, Похвистнево, Уфа, Стерлитамак, Бугульма, Набережные Челны, Ульяновск-Центральный, Рузаевка, Моршанск, Пенза-1. Самара стала завершающей точкой исторического маршрута, организованного в честь приближающегося праздника Великой Победы.

Поезд, который знаком всем гражданам страны по фильмам и фото военных лет, пришли встретить ветераны, руководство и работники Куйбышевской железной дороги со своими семьями, представители региональных органов власти, общественных организаций, жители города.

От имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова участников встречи приветствовала и. о. первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Наталья Катина. Она поблагодарила Куйбышевскую железную дорогу и клуб военно-патриотического воспитания за организацию акции.

"Символично, что станция Самара стала завершающим пунктом предпраздничного тура Паровоза Победы. Куйбышевская область внесла большой вклад в общую для всей страны победу. Здесь ковалось оружие Великой Отечественной войны. В Куйбышевской области было выпущено 32 тысячи штурмовиков Ил-2. Фактически у нас был построен каждый четвертый боевой самолет, выпущена каждая пятая авиабомба, изготовлен каждый третий артиллерийский снаряд, — напомнила и. о. председателя правительства. — Сегодня наша родина столкнулась с новыми вызовами. Ее будущее, свободу и независимость отстаивает новое поколение воинов — участников специальной военной операции. Уверена, что из этого испытания наша страна выйдет еще более сильной и сплоченной. Я рада, что сегодня на первом пути самарского железнодорожного вокзала собрались люди разных поколений, что здесь много представителей молодежи. Сейчас для нас как никогда важно сохранить память о победе в Великой Отечественной войне, не допустить попыток искажения исторической правды. С наступающим праздником, дорогие друзья! С Днем Победы!"

Значительный вклад в приближение победы внесли работники Куйбышевской железной дороги. С первых дней войны железнодорожники приняли огромный по масштабам грузопоток, перестроив всю систему работы дороги. За период 1941–1945 гг. КбшЖД организовала передвижение более 30 млн вагонов.

"Мы запустили проект "Паровоз Победы" в прошлом году, и тогда его маршрут пролегал через семь городов. Мы увидели, насколько этот проект востребован, и в этом году мы расширили маршрут. Это 11 городов, 3 тыс. км и обновленная экспозиция. В этом году уже 60 тыс. человек посетило этот комплекс. Это говорит о том, что люди помнят о подвиге наших дедов и прадедов", — отметил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

Гости мероприятия смогли сфотографироваться с уникальными военными экспонатами, стать участниками и зрителями концерта творческих коллективов Самары, окунуться в праздничную атмосферу победного 1945 года. Экспозицию на колесах в Самаре посетили более 7 тыс. человек.