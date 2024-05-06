В Самару приехал Паровоз Победы

В понедельник, 6 мая, на первый путь железнодорожного вокзала Самары в 10:40 прибыл уникальный состав — Паровоз Победы.
Во главе поезда — празднично украшенный паровоз "Лебедянка" под управлением локомотивной бригады в форме военных лет. Раритетная техника на ходу уже более 70 лет, а работает локомотив на паровой тяге. Чтобы пройти 250 км пути, паровоз использует 18 тонн угля и почти 48 тонн воды.
В составе поезда — платформы с военной техникой периода Великой Отечественной войны и пассажирские вагоны "Бессмертного полка". Поезд сопровождают участники клуба военно-патриотического воспитания молодежи "Они сражались за Родину". В экспозиции военной техники представлены советский танк Т-34, бронеавтомобиль и автомобили ЗИС с пулеметами, противотанковые пушки и военные прицепы, полевая кухня на колесах и многое другое.
Ретро-поезд, сформированный на Куйбышевской железной дороге, побывал на 10 крупнейших станциях КбшЖД: Кинель, Похвистнево, Уфа, Стерлитамак, Бугульма, Набережные Челны, Ульяновск-Центральный, Рузаевка, Моршанск, Пенза-1. Самара стала завершающей точкой исторического маршрута, организованного в честь приближающегося праздника Великой Победы.
Поезд, который знаком всем гражданам страны по фильмам и фото военных лет, пришли встретить ветераны, руководство и работники Куйбышевской железной дороги со своими семьями, представители региональных органов власти, общественных организаций, жители города.
От имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова участников встречи приветствовала и. о. первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Наталья Катина. Она поблагодарила Куйбышевскую железную дорогу и клуб военно-патриотического воспитания за организацию акции.
"Символично, что станция Самара стала завершающим пунктом предпраздничного тура Паровоза Победы. Куйбышевская область внесла большой вклад в общую для всей страны победу. Здесь ковалось оружие Великой Отечественной войны. В Куйбышевской области было выпущено 32 тысячи штурмовиков Ил-2. Фактически у нас был построен каждый четвертый боевой самолет, выпущена каждая пятая авиабомба, изготовлен каждый третий артиллерийский снаряд, — напомнила и. о. председателя правительства. — Сегодня наша родина столкнулась с новыми вызовами. Ее будущее, свободу и независимость отстаивает новое поколение воинов — участников специальной военной операции. Уверена, что из этого испытания наша страна выйдет еще более сильной и сплоченной. Я рада, что сегодня на первом пути самарского железнодорожного вокзала собрались люди разных поколений, что здесь много представителей молодежи. Сейчас для нас как никогда важно сохранить память о победе в Великой Отечественной войне, не допустить попыток искажения исторической правды. С наступающим праздником, дорогие друзья! С Днем Победы!"
Значительный вклад в приближение победы внесли работники Куйбышевской железной дороги. С первых дней войны железнодорожники приняли огромный по масштабам грузопоток, перестроив всю систему работы дороги. За период 1941–1945 гг. КбшЖД организовала передвижение более 30 млн вагонов.
"Мы запустили проект "Паровоз Победы" в прошлом году, и тогда его маршрут пролегал через семь городов. Мы увидели, насколько этот проект востребован, и в этом году мы расширили маршрут. Это 11 городов, 3 тыс. км и обновленная экспозиция. В этом году уже 60 тыс. человек посетило этот комплекс. Это говорит о том, что люди помнят о подвиге наших дедов и прадедов", — отметил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.
Гости мероприятия смогли сфотографироваться с уникальными военными экспонатами, стать участниками и зрителями концерта творческих коллективов Самары, окунуться в праздничную атмосферу победного 1945 года. Экспозицию на колесах в Самаре посетили более 7 тыс. человек.
Последние комментарии
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!
ЗООЗАЩИТНИКИ! Сохраните это решение суда !!! И помните, никто не имеет права запрещать кормить бездомных животных !!! Всегда ссылайтесь на это решение суда . ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) Кормить и давать кров бездомным животным не только можно, но и нужно, потому что сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев – это обязанность каждого гражданина РФ в силу ст. 4, ст. 17 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон № 498-ФЗ), а внешнее проявление сострадания и гуманного отношения как раз и состоит в заботе о сохранении жизни животных без владельцев, в том числе в их кормежке и защите от плохой погоды. На это указал региональный суд, отклоняя "добрососедский" иск об обязании сломать будку для собаки и запрете кормления бродячих псов (определение Ростовского областного суда от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) https://vk.com/tvoridobroroslavl?w=wall689241568_476 ********************************** В соответствии со ст. 4 и 17 Закона об ответственном обращении с животными1, «сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев являются обязанностью всех граждан», а внешнее проявление такого отношения и состоит в том числе в их кормлении и «предотвращении негативного воздействия на их здоровье погодных явлений» (можно и нужно собакам ставить/строить укрытие/будки, а так же кормить). Законом об ответственном обращении с животными установлено, что животные являются существами, способными испытывать эмоции и физические страдания, и относиться к ним следует нравственно и гуманно. То есть в нашем законодательстве установлены право и даже моральная обязанность кормить и заботиться в том числе о животных без хозяина. Закон разрешает любителям животных ухаживать за бродячими собаками и кошками Часть 3 ст. 17 Конституции РФ . ********************************** Пост Бурматова В.В. ⚡️ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАПРЕТЫ НА КОРМЛЕНИЕ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРОТИВОЗАКОННЫ - ПРОКУРАТУРА ‼️ Субъекты РФ, пытающиеся на региональном уровне ввести запрет на кормление безнадзорных животных и на взаимодействие волонтёров с ними, делают это незаконно: такие решения противоречат федеральному законодательству и должны быть опротестованы прокуратурой. Мы это с вами и так знали, я тут подробно писал об этом, но не все чиновники умеют читать, поэтому иногда принимают глупые, вредные и непрофессиональные решения как в Челябинской области, где на на федеральный уровень скандал с запретом волонтёрам заботиться о бездомных животных (а больше в регионе о них заботиться некому: остальные пилят 330 миллионов, выделенных на это в то время как стаи собак бегают в центральном городском парке, где какой-то маньяк стреляет по ним из ружья, добивая потом кольями). 😹 Вообще, когда челябинские чиновники пытаются поработать, получается очень смешно, как в этот раз, например, когда прокуратура признала противозаконными их дурацкие инициативы. Лучше бы просто сидели и не вредили. И, выбирая, кого покормить, - бездомного кота или челябинского чиновника, я, конечно, выберу кота. Он и симпатичнее, и прок от него есть в отличие от. ‼️‼️‼️ Всем совет: если в вашем регионе власти пытаются повторить глупость челябинских чиновников, запрещая волонтёрам кормить бездомных животных и ухаживать за ними, пишем в прокуратуру и отменяем эти решения как незаконные. А челябинские власти опять «прославились» на всю страну. Это талант! https://t.me/c/1322729948/8732 **************************************************************************