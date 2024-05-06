Крупнейший региональный деловой форум "Мой бизнес 63" пройдет в Самаре 22 мая

Стартовала регистрация на ведущее бизнес-событие Самарской области — форум "Мой бизнес 63". Он откроет свою работу 22 мая и будет приурочен ко Дню российского предпринимательства.
В 2023 году в событии приняли участие более 1700 человек. Форум проводит областное минэкономразвития в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
Центральной темой в 2024 году станут стратегии роста. Участники и эксперты обсудят горизонты развития бизнеса, как использовать инновационные решения для роста компании, какую поддержку может оказать государство.
Развитие делового климата, улучшение условий для реализации новых и действующих проектов предпринимателей — ключевая задача регионального правительства во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым. "Малый бизнес, который имеет гибкие возможности перестройки, переориентирования, может и должен стать драйвером развития нашей экономики", — неоднократно подчеркивал глава региона.
Первый день форума откроет выступление Гарретта Джонстона — международного эксперта в области коммерческих и маркетинговых стратегий, эксперта по сложным экономическим рынкам, члена академического совета Высшей школы экономики, который расскажет о стратегиях и алгоритмах прорывного роста В2В и В2С бизнесов в эпоху революционного искусственного интеллекта.
Одним из центральных мероприятий форума станет пленарная сессия "Стратегии роста. Новые горизонты бизнеса" с участием ведущих федеральных институтов развития, представителей власти и бизнеса. Участники пленарки обсудят самые актуальные возможности для развития, обменяются мнениями и новыми тенденциями.
"Предприниматели Самарской области — одно из самых мощных бизнес-сообществ в России, активность которого ежегодно отмечается в различных федеральных рейтингах и конкурсах. Стало доброй традицией фиксировать рост интереса к предпринимательству у молодого поколения, помогать действующим предпринимателям в вопросах расширения бизнеса. Выстраивание тесного взаимодействия бизнеса и власти помогает нам видеть поступательное развитие всего сектора МСП. Ежегодно мы проводим форум "Мой бизнес 63", чтобы "сверить часы" с деловым сообществом, показать, чем конкретно государство может помочь и в каких вопросах, и, в свою очередь, предприниматели дают нам ценную обратную связь для формирования новых мер поддержки", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов.
Особое внимание в первый день форума будет уделено экспортно ориентированным проектам. Для предпринимателей состоится секция "ВЭД и экспорт 2024: инновационные стратегии и цифровые решения для российского бизнеса", а также подведение итогов и награждение победителей регионального конкурса "Экспортер года — 2023" среди субъектов малого и среднего предпринимательства Самарской области.
Мероприятия форума будут интересны всем: индивидуальным предпринимателям, самозанятым, инвесторам, экспортерам, топ-менеджерам и собственникам компаний, заинтересованным в успешном развитии своих проектов.
Форум стартует 22 мая в Ледовом дворце спорта им. В. С. Высоцкого (г. Самара, ул. Молодогвардейская 222).
Заявку на участие можно подать уже сейчас по ссылке.
Последние комментарии
Дорого яичко!
Наглости хватает судиться.
Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом
Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...
это вредители...нужно совсем запретить этот яд