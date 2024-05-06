Крупнейший региональный деловой форум "Мой бизнес 63" пройдет в Самаре 22 мая

Стартовала регистрация на ведущее бизнес-событие Самарской области — форум "Мой бизнес 63". Он откроет свою работу 22 мая и будет приурочен ко Дню российского предпринимательства.

В 2023 году в событии приняли участие более 1700 человек. Форум проводит областное минэкономразвития в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Центральной темой в 2024 году станут стратегии роста. Участники и эксперты обсудят горизонты развития бизнеса, как использовать инновационные решения для роста компании, какую поддержку может оказать государство.

Развитие делового климата, улучшение условий для реализации новых и действующих проектов предпринимателей — ключевая задача регионального правительства во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым. "Малый бизнес, который имеет гибкие возможности перестройки, переориентирования, может и должен стать драйвером развития нашей экономики", — неоднократно подчеркивал глава региона.

Первый день форума откроет выступление Гарретта Джонстона — международного эксперта в области коммерческих и маркетинговых стратегий, эксперта по сложным экономическим рынкам, члена академического совета Высшей школы экономики, который расскажет о стратегиях и алгоритмах прорывного роста В2В и В2С бизнесов в эпоху революционного искусственного интеллекта.

Одним из центральных мероприятий форума станет пленарная сессия "Стратегии роста. Новые горизонты бизнеса" с участием ведущих федеральных институтов развития, представителей власти и бизнеса. Участники пленарки обсудят самые актуальные возможности для развития, обменяются мнениями и новыми тенденциями.

"Предприниматели Самарской области — одно из самых мощных бизнес-сообществ в России, активность которого ежегодно отмечается в различных федеральных рейтингах и конкурсах. Стало доброй традицией фиксировать рост интереса к предпринимательству у молодого поколения, помогать действующим предпринимателям в вопросах расширения бизнеса. Выстраивание тесного взаимодействия бизнеса и власти помогает нам видеть поступательное развитие всего сектора МСП. Ежегодно мы проводим форум "Мой бизнес 63", чтобы "сверить часы" с деловым сообществом, показать, чем конкретно государство может помочь и в каких вопросах, и, в свою очередь, предприниматели дают нам ценную обратную связь для формирования новых мер поддержки", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов.

Особое внимание в первый день форума будет уделено экспортно ориентированным проектам. Для предпринимателей состоится секция "ВЭД и экспорт 2024: инновационные стратегии и цифровые решения для российского бизнеса", а также подведение итогов и награждение победителей регионального конкурса "Экспортер года — 2023" среди субъектов малого и среднего предпринимательства Самарской области.

Мероприятия форума будут интересны всем: индивидуальным предпринимателям, самозанятым, инвесторам, экспортерам, топ-менеджерам и собственникам компаний, заинтересованным в успешном развитии своих проектов.



Форум стартует 22 мая в Ледовом дворце спорта им. В. С. Высоцкого (г. Самара, ул. Молодогвардейская 222).

Заявку на участие можно подать уже сейчас по ссылке.