16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Крупнейший региональный деловой форум "Мой бизнес 63" пройдет в Самаре 22 мая В Самарской области могут открыть производство китайских авто В Самаре у лоточников будут забирать продукцию на уничтожение В Самаре незаконную торговлю хотят побороть за 1,5 года За ТЦ "Мега" построят новые заводы

Экономическая политика Экономика и бизнес

Крупнейший региональный деловой форум "Мой бизнес 63" пройдет в Самаре 22 мая

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 80
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Стартовала регистрация на ведущее бизнес-событие Самарской области — форум "Мой бизнес 63". Он откроет свою работу 22 мая и будет приурочен ко Дню российского предпринимательства.

Фото: минэкономразвития Самарской области

В 2023 году в событии приняли участие более 1700 человек. Форум проводит областное минэкономразвития в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Центральной темой в 2024 году станут стратегии роста. Участники и эксперты обсудят горизонты развития бизнеса, как использовать инновационные решения для роста компании, какую поддержку может оказать государство.

Развитие делового климата, улучшение условий для реализации новых и действующих проектов предпринимателей — ключевая задача регионального правительства во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым. "Малый бизнес, который имеет гибкие возможности перестройки, переориентирования, может и должен стать драйвером развития нашей экономики", — неоднократно подчеркивал глава региона.

Первый день форума откроет выступление Гарретта Джонстона — международного эксперта в области коммерческих и маркетинговых стратегий, эксперта по сложным экономическим рынкам, члена академического совета Высшей школы экономики, который расскажет о стратегиях и алгоритмах прорывного роста В2В и В2С бизнесов в эпоху революционного искусственного интеллекта.

Одним из центральных мероприятий форума станет пленарная сессия "Стратегии роста. Новые горизонты бизнеса" с участием ведущих федеральных институтов развития, представителей власти и бизнеса. Участники пленарки обсудят самые актуальные возможности для развития, обменяются мнениями и новыми тенденциями.

"Предприниматели Самарской области — одно из самых мощных бизнес-сообществ в России, активность которого ежегодно отмечается в различных федеральных рейтингах и конкурсах. Стало доброй традицией фиксировать рост интереса к предпринимательству у молодого поколения, помогать действующим предпринимателям в вопросах расширения бизнеса. Выстраивание тесного взаимодействия бизнеса и власти помогает нам видеть поступательное развитие всего сектора МСП. Ежегодно мы проводим форум "Мой бизнес 63", чтобы "сверить часы" с деловым сообществом, показать, чем конкретно государство может помочь и в каких вопросах, и, в свою очередь, предприниматели дают нам ценную обратную связь для формирования новых мер поддержки", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов.

Особое внимание в первый день форума будет уделено экспортно ориентированным проектам. Для предпринимателей состоится секция "ВЭД и экспорт 2024: инновационные стратегии и цифровые решения для российского бизнеса", а также подведение итогов и награждение победителей регионального конкурса "Экспортер года — 2023" среди субъектов малого и среднего предпринимательства Самарской области.

Мероприятия форума будут интересны всем: индивидуальным предпринимателям, самозанятым, инвесторам, экспортерам, топ-менеджерам и собственникам компаний, заинтересованным в успешном развитии своих проектов.

Форум стартует 22 мая в Ледовом дворце спорта им. В. С. Высоцкого (г. Самара, ул. Молодогвардейская 222).

Заявку на участие можно подать уже сейчас по ссылке.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Вероника Супрун 12 июля 2018 12:40 Фонд развития промышленности выдаст заем в 100 млн руб. фармпроизводствам области

Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом

Кирилл Малышев 11 июля 2018 13:54 Фонд развития промышленности выдаст заем в 100 млн руб. фармпроизводствам области

Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...

Ольга Правдина 17 апреля 2018 14:47 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

это вредители...нужно совсем запретить этот яд

Фото на сайте

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2