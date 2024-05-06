С начала апреля в Самарской области произошло 6 ДТП с детьми-водителями

С начала апреля на территории Самарской области произошло шесть ДТП с участием несовершеннолетних водителей. В связи с этим региональная Госавтоинспекция выпустила обращение к родителям юных водителей скутеров, мопедов, мотоциклов.

Помните, что управлять мототранспортом разрешено только при наличии водительского удостоверения. Подростки, управляющие мототранспортом не редкость. Они смело садятся за руль мотоциклов, скутеров, пренебрегая любыми средствами безопасности. В результате незнания Правил дорожного движения и неумения управлять транспортным средством приводит к страшным трагедиям", - отмечают в ведомстве.

Также предусмотрена в отношении управляющего транспортным средством и не достигшего возраста для привлечения к административной ответственности (16 лет), мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении — отстранение от управления транспортным средством, задержание транспортного средства, доставление несовершеннолетнего в дежурную часть.

Кроме того, родители или законные представители несовершеннолетних могут быть привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение ими обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Санкция данной статьи предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей. Инспекторы по делам несовершеннолетних имеют право поставить таких подростков на учет.

Региональная Госавтоинспекция призывает родителей не допускать несовершеннолетних к управлению транспортными средствами. Уделять внимание обучению несовершеннолетних Правилам дорожного движения и контролировать их досуг.



