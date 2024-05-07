Сотрудника мэрии Тольятти пожурили за затопленные дороги

Руководителя управления дорожного хозяйства администрации Тольятти привлекли к дисциплинарной ответственности в виде замечания. Сделано это было по представлению городской прокуратуры за ненадлежащую организацию работы по обеспечению безопасности дорожного движения весной этого года.

Прокуратурой было установлено, что администрацией в период таяния снега и выпадения обильных осадков (с 25 по 29 марта) не были приняты меры для введения ограничений или прекращения движения в местах подтопления автомобильных дорог.

В сообщении надзорного ведомства среди пробелмных участков указаны ул. Автостроителей, ул. Базовая, ул. Льва Толстого, ул. Ларина, ул. Куйбышева, ул. Никонова, перекресток улиц Офицерской и Борковской, кольцевая развязка Московский проспект — ул. Свердлова — Южное шоссе — ул. Ботаническая, перекресток улиц Юбилейной и Свердлова.

Напомним, глава города Николай Ренц ответственность за большой потоп возлагал на снежную зиму и стремительное таяние снега. По его словам, в этом марте объем ливневых вод превысил средние значения в несколько раз. Хотя улицы Тольятти подтапливает регулярно весной и после сильных дождей.