В ПГУТИ отметили День радио

Во вторник, 7 мая, в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню радио. Праздник собрал работников и ветеранов отрасли связи, преподавателей и студентов.

Перед началом торжества гости могли посетить технопарк и познакомиться с инновационными разработками в области телекоммуникационных технологий.

ГТРК "Самара" организовал Открытую студию, гостем которой стал зампредседателя правительства Самарской области — руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков. Он поздравил всех причастных с Днем радио и рассказал о цифровой трансформации Самарской области.

Руководитель ведомства отметил достижения региона в обеспечении населения высокоскоростным интернетом. Сейчас у жителей 1211 населенных пунктов есть возможность воспользоваться услугами голосовой связи и мобильным доступом к интернету. Таким образом, воспользоваться услугами широкополосного доступа к интернету имеют возможность 99,8% населения региона, это более 3,1 млн человек.

Торжественное мероприятие началось с видеообращения губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона отметил значимость связи для Самарской области и страны в целом, а также вклад работников отрасли: "Ваши усилия, направленные на достижение целей национального проекта "Цифровая экономика", реализуемого по решению президента России Владимира Владимировича Путина способствуют ускоренной цифровой трансформации всех сфер жизни нашего общества, обеспечению технологического суверенитета нашей страны. Глава государства поставил задачу в рамках нового нацпроекта "Экономика данных" сформировать к 2030 г. цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сфере. Уверен, самарские специалисты, опираясь на опыт и традиции ветеранов отрасли связи достойно справятся с этой задачей".

Также с приветственным словом к собравшимся обратился Константин Пресняков. Он подчеркнул роль связи в развитии современного общества. Отдельное внимание уделил ветеранам и работникам отрасли, а также вручил представителям отрасли награды губернатора Самарской области.

"В этом году мы отмечаем сразу две значимые даты — 165 лет со дня рождения первого российского радиотехника, основателя радиотехнической научной школы Александра Попова и 100 лет со дня первого радиоэфира в СССР. Радио и связь во все времена играли первостепенную роль, и сейчас, в век информационных технологий, их значение лишь возрастает. Сегодня нашу жизнь уже невозможно представить без телевидения, радио, мобильной связи, интернета, цифровых сервисов в различных сферах. Это стало возможным благодаря труду многих поколений связистов: ученых, инженеров, техников — всех, кого судьба связала с отраслью связи", — отметил Константин Пресняков.

Ректор ПГУТИ Вадим Ружников добавил, что связь стала неотъемлемой частью жизни современного человека. Радио, телевидение, мобильная связь, радио, Интернет, цифровые технологии — все это плоды нелегкого труда работников и ветеранов отрасли связи, которые дарят нам массу технологических возможностей и делают нашу жизнь качественной и интересной.