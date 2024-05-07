Депутаты Госдумы отметили значение антифашистского форума "Гитары в строю" в борьбе с нацизмом

В Самарской области в преддверии Дня Победы прошел II международный антифашистский форум "Гитары в строю" — мероприятия форума проходили со 2 по 5 мая в разных районах и городах области.

На концерты и мероприятия форума пришло огромное количество людей — среди них были участники специальной военной операции, ветераны боевых действий и их близкие, представители общественных и молодежных организаций, волонтеры и патриоты России. Знаковыми событиями форума, вызвавшими огромный интерес и отклик людей по всему миру, стали конференция с участием зарубежных и российских экспертов, а также круглый стол на тему "Актуальные уроки Победы над нацистской Германией во Второй мировой войне в контексте современного международного антифашистского движения". Сотни тысяч человек смогли присоединиться и принять участие в ключевых событиях форума благодаря онлайн-трансляциям.

Депутат Госдумы Андрей Парфенов подчеркнул, что уникальность международного антифашистского форума "Гитары в строю" обусловлена широкой географией участников форума — а это представители 12 стран, в том числе Италии, Великобритании, Колумбии, Словении, Черногории, Китая, Сербии.

"Проведение такого форума способствует укреплению дружеских связей между активистами, демонстрирует, что неравнодушие и солидарность могут стать мощным средством в защите человеческих ценностей. "Гитары в строю" — это не просто культурное мероприятие, это мощный инструмент борьбы за свободу и гуманизм. Я благодарю участников форума, губернатора Дмитрия Азарова и правительство Самарской области за организацию такого мероприятия, особенно актуального сегодня, когда в ряде стран происходит реабилитация и возрождение нацизма и фашизма", — поделился депутат Госдумы у себя на странице в соцсетях.

Масштабность форума отметил и Виктор Казаков: в Самарскую область приехали артисты, журналисты, политологи и общественники из 12 стран мира, тысячи гостей на трибунах и сотни тысяч посмотревших онлайн-трансляции событий форума, концерты в Красноярском, Шигонском, Волжском, Челно-Вершинском и Большеглушицком районах Самарской области, а также в Самаре и Тольятти и заключительный гала-концерт.

"Волжская земля всегда была источником вдохновения для деятелей искусства, артистов, музыкантов. И символично, что в нынешнее непростое время именно Самарская область объединяет исполнителей из разных уголков России и других стран на международном антифашистском форуме деятелей культуры "Гитары в строю", — отметил депутат Госдумы Андрей Трифонов. — Горжусь, что в 2024 г. этот замечательный праздник прошел у нас уже во второй раз и оказался еще масштабнее, сплоченнее, ярче. Как и многие россияне, смотрел прямую трансляцию форума. Испытал целый калейдоскоп чувств — восхищение творчеством артистов, радость быть причастным к происходящему, ощущение единения с миллионами жителей. Считаю, подобные мероприятия — залог того, что подвиг наших отцов и дедов в борьбе с фашизмом будет вечно сохранен в памяти будущих поколений".