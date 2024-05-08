В Самаре всероссийский полумарафон "ЗаБег. РФ" стартует 19 мая

VIII всероссийский полумарафон "ЗаБег. РФ" стартует 19 мая на территории, прилегающей к стадиону "Солидарность Самара Арена". Время старта - 9:00. В 2024 году в полумарафоне примут участие спортсмены из 73 городов России и 14 стран мира. Старт полумарафона будет дан одновременно в 60 городах России.

Для участия в полумарафоне необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Забег.РФ и получить медицинскую справку об отсутствии медицинских противопоказаний для забега. Для бегунов младше 18 лет необходимо согласие от родителей.

Дистанции соревнований: 1, 5, 10 и 21,1 км.

Ознакомиться с маршрутом и подробностями проведения полумарафона можно здесь.