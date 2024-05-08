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Губернатор Власть и политика

В Самаре городским властям поручили обеспечить оперативное реагирование в праздничные дни

САМАРА. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии Дня Победы губернатор Дмитрий Азаров нацелил органы власти Самарской области всех уровней на полную мобилизацию и концентрацию сил, чтобы обеспечить эффективную работу по подготовке и проведению праздничных мероприятий.

Фото: Дмитрий Бурлаков, Информационное агентство СОВА

"Хочу еще раз акцентировать внимание правительства Самарской области, городских властей, всех муниципалитетов на особом периоде подготовки к торжественным мероприятиям, посвященным Дню Победы. Коллеги, все должно пройти торжественно, достойно, с заботой и вниманием к ветеранам, — сказал глава региона. — Все эти предстоящие дни для нас, конечно же, рабочие. В этот период, когда люди встречают святой для всех праздник, мы должны обеспечить устойчивую работу всех систем жизнеобеспечения, работу органов власти, быть готовы к любым вызовам, реагировать немедленно".

Глава региона обратил особое внимание руководителей органов власти на то, что ни один ветеран не должен остаться без внимания, чтобы непременно каждого поздравили, оказали внимание, при необходимости сопровождали на мероприятиях.

"Сопровождение каждого ветерана, участника боевых действий, семей военнослужащих должно быть четко организовано", — сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул: при проведении Парада Победы в Самаре, всех массовых мероприятий в областной столице, в других городах и муниципалитетах все организационные вопросы должны быть заранее отработаны и отлажены, действия всех служб проверены. "Мы все должны отработать так, чтобы сбоев не было", — отметил Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров нацелил органы власти Самарской области всех уровней на мобилизацию сил.  
"Мы должны быть полностью мобилизованы в этот период, чтобы святой День Победы отметить как должно. Чтобы никто не помешал нам отметить этот день в соответствии со всеми традициями нашей страны и нашего народа. Концентрация полная в эти дни должна быть во всех органах власти", — подчеркнул губернатор.

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