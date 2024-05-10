Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг турнира в Риме

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова не смогла обыграть 47-ю ракетку мира Сару Соррибес-Тормо в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), сообщает championat.com. Счет — 3:6, 6:1, 5:7.

Встреча продолжалась 2 часа и 22 минуты. За это время россиянка реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов, допустила 15 двойных ошибок и не сделала ни одного эйса. Испанка допустила всего две двойные ошибки и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. В следующем раунде соревнований Соррибес-Тормо встретится с победительницей матча Анастасия Потапова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия).