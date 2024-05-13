Более половины россиян обращаются к врачам только в случаях серьезных проблем со здоровьем

Большинство россиян (64%) идут в медицинское учреждение только в случаях серьезных проблем со здоровьем, выяснили СК "Росгосстрах Жизнь" и ВТБ в ходе совместного опроса*. 31% респондентов обращаются к врачу, если симптомы долго не проходят, 19% — при острой боли, 14% стараются вообще избегать визитов к специалистам из-за страха перед врачами. Четверть россиян (23%) обращаются за медицинской помощью тогда, когда начинают ощущать первые признаки недомогания. Лишь 13% опрошенных регулярно следят за здоровьем и обращаются в медучреждения, в том числе с целью профилактики.
Результаты опроса показывают, что россияне откладывают визит к врачу даже при сильном недомогании, причем основная причина этого — нехватка времени: так ответили 25% респондентов. Среди других факторов, влияющих на такое решение, — страх выявить серьезное заболевание и незнание, к какому врачу обратиться, — по 18%, отсутствие ярко выраженных симптомов болезни — 12%, боязнь врачей (ятрофобия) — 6%, предпочтение лечиться самостоятельно, в т. ч. народными методами, — 4% и т. д.
Чаще всего россияне обращаются к стоматологам (31%), терапевтам (24%), гастроэнтерологам (13%), лорам (9%), хирургам (7%), дерматологам (7%). Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов из предложенных.
"Мы видим, что россияне все чаще проходят обследования и сдают анализы, не дожидаясь критических сигналов. В первом квартале 2024 года траты клиентов ВТБ на медицинские товары, услуги и лекарства составили 34 млрд рублей, что на четверть больше, чем годом ранее. Из них 25,1 млрд рублей пришлось на покупку лекарств в аптеках и 9,2 млрд рублей — на оплату медуслуг в клиниках. Это доказывает, что россияне стали внимательнее относиться к своему здоровью, хотя готовность идти к врачам для профилактики, "не дожидаясь перитонита", пока присуща не всем жителям нашей страны", — подчеркнул Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.
"Узнать о вероятности развития того или иного заболевания можно заранее, сделав генетический чекап, результаты которого не меняются на протяжении всей жизни. Как мы выяснили, около половины (46%) респондентов не знают о своей предрасположенности к заболеваниям. Каждый четвертый (24%) осведомлен об этом, но не предпринимает никаких действий. Относительно небольшая часть, всего 17% из тех, кто делал ДНК-тест, знают о возможных рисках и регулярно следят за состоянием своего организма, чтобы предотвратить развитие патологий, к которым они склонны, еще 13% делают это не всегда, — говорит Гульнара Орлова, директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК "Росгосстрах Жизнь". — Мы рекомендуем регулярно проходить диспансеризацию, а также сделать генетический тест, чтобы своевременно выявить факторы риска. Все эти исследования входят в программы накопительного страхования жизни СК "Росгосстрах Жизнь".
* Опрос проводился с 8 по 12 апреля 2024 года. В нем приняли участие 1276 жителей России из всех федеральных округов, 61% — мужчины, 39% — женщины.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас