Более половины россиян обращаются к врачам только в случаях серьезных проблем со здоровьем

Большинство россиян (64%) идут в медицинское учреждение только в случаях серьезных проблем со здоровьем, выяснили СК "Росгосстрах Жизнь" и ВТБ в ходе совместного опроса*. 31% респондентов обращаются к врачу, если симптомы долго не проходят, 19% — при острой боли, 14% стараются вообще избегать визитов к специалистам из-за страха перед врачами. Четверть россиян (23%) обращаются за медицинской помощью тогда, когда начинают ощущать первые признаки недомогания. Лишь 13% опрошенных регулярно следят за здоровьем и обращаются в медучреждения, в том числе с целью профилактики.

Результаты опроса показывают, что россияне откладывают визит к врачу даже при сильном недомогании, причем основная причина этого — нехватка времени: так ответили 25% респондентов. Среди других факторов, влияющих на такое решение, — страх выявить серьезное заболевание и незнание, к какому врачу обратиться, — по 18%, отсутствие ярко выраженных симптомов болезни — 12%, боязнь врачей (ятрофобия) — 6%, предпочтение лечиться самостоятельно, в т. ч. народными методами, — 4% и т. д.

Чаще всего россияне обращаются к стоматологам (31%), терапевтам (24%), гастроэнтерологам (13%), лорам (9%), хирургам (7%), дерматологам (7%). Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов из предложенных.

"Мы видим, что россияне все чаще проходят обследования и сдают анализы, не дожидаясь критических сигналов. В первом квартале 2024 года траты клиентов ВТБ на медицинские товары, услуги и лекарства составили 34 млрд рублей, что на четверть больше, чем годом ранее. Из них 25,1 млрд рублей пришлось на покупку лекарств в аптеках и 9,2 млрд рублей — на оплату медуслуг в клиниках. Это доказывает, что россияне стали внимательнее относиться к своему здоровью, хотя готовность идти к врачам для профилактики, "не дожидаясь перитонита", пока присуща не всем жителям нашей страны", — подчеркнул Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.

"Узнать о вероятности развития того или иного заболевания можно заранее, сделав генетический чекап, результаты которого не меняются на протяжении всей жизни. Как мы выяснили, около половины (46%) респондентов не знают о своей предрасположенности к заболеваниям. Каждый четвертый (24%) осведомлен об этом, но не предпринимает никаких действий. Относительно небольшая часть, всего 17% из тех, кто делал ДНК-тест, знают о возможных рисках и регулярно следят за состоянием своего организма, чтобы предотвратить развитие патологий, к которым они склонны, еще 13% делают это не всегда, — говорит Гульнара Орлова, директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК "Росгосстрах Жизнь". — Мы рекомендуем регулярно проходить диспансеризацию, а также сделать генетический тест, чтобы своевременно выявить факторы риска. Все эти исследования входят в программы накопительного страхования жизни СК "Росгосстрах Жизнь".

* Опрос проводился с 8 по 12 апреля 2024 года. В нем приняли участие 1276 жителей России из всех федеральных округов, 61% — мужчины, 39% — женщины.