В "Заварке" откроется выставка художницы Яны Арбузовой "Сюрприз"

В четверг, 16 мая, в 19:00 в Музее-галерее "Заварка" откроется новая экспозиция - персональная выставка художницы Яны Арбузовой "Сюрприз" (6+).
Проект "Сюрприз" посвящен теме ностальгии по 1990-2000-м годам - периоду детства художницы Яны Арбузовой. Ностальгия дословно переводится как "тоска по дому", но на выставке представлен особый тип ностальгии - "тоска по утраченному детству". В картинах можно проследить нотки светлой грусти по тому времени, но уделено внимание и его неоднозначности.
Яна Арбузова смотрит на ностальгию рефлексивно. Ее произведения представляют не столько попытку вернуться в прошлое время, сколько реализацию стремления осмыслить его, внимательно рассмотреть со стороны.
В десяти живописных работах игрушки из шоколадных яиц "Киндер Сюрприз" превращаются из отсылающих к прошлому артефактов в предметы времени. Эти маленькие игрушки на картинах изображены не привлекательными объектами (как, например, в поп-арте), а дожившими до нас "вещицами" с собственной историей. На рисованных игрушках можно увидеть потертости, слезающую краску, отломившиеся детали. Выставка позиционирует "киндеры" как предметы личного музея, которые могут долгие годы лежать в коробке, будучи совершенно ненужными, однако при случайном обнаружении провоцировать волну воспоминаний и мыслей об ушедшем времени.
Кураторы выставки - старший научный сотрудник Музея-галереи "Заварка" Кирилл Гуров и научный сотрудник музея Анастасия Волынкина.
Выставка продлится до 23 июня. Вход на мероприятие свободный.
Последние комментарии
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее
Дело хорошее но много волосатых лапок...