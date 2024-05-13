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Музеи и выставки Культура

В "Заварке" откроется выставка художницы Яны Арбузовой "Сюрприз"

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 16 мая, в 19:00 в Музее-галерее "Заварка" откроется новая экспозиция - персональная выставка художницы Яны Арбузовой "Сюрприз" (6+).

Проект "Сюрприз" посвящен теме ностальгии по 1990-2000-м годам - периоду детства художницы Яны Арбузовой. Ностальгия дословно переводится как "тоска по дому", но на выставке представлен особый тип ностальгии - "тоска по утраченному детству". В картинах можно проследить нотки светлой грусти по тому времени, но уделено внимание и его неоднозначности.

Яна Арбузова смотрит на ностальгию рефлексивно. Ее произведения представляют не столько попытку вернуться в прошлое время, сколько реализацию стремления осмыслить его, внимательно рассмотреть со стороны.

В десяти живописных работах игрушки из шоколадных яиц "Киндер Сюрприз" превращаются из отсылающих к прошлому артефактов в предметы времени. Эти маленькие игрушки на картинах изображены не привлекательными объектами (как, например, в поп-арте), а дожившими до нас "вещицами" с собственной историей. На рисованных игрушках можно увидеть потертости, слезающую краску, отломившиеся детали. Выставка позиционирует "киндеры" как предметы личного музея, которые могут долгие годы лежать в коробке, будучи совершенно ненужными, однако при случайном обнаружении провоцировать волну воспоминаний и мыслей об ушедшем времени.

Кураторы выставки - старший научный сотрудник Музея-галереи "Заварка" Кирилл Гуров и научный сотрудник музея Анастасия Волынкина.

Выставка продлится до 23 июня. Вход на мероприятие свободный.


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