В Самарской области прошли соревнования по прыжкам на батуте памяти Виталия Гройсмана

В Тольятти с 11 по 13 мая в физкультурно-спортивном комплексе "Батут", возведенном в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", проходили всероссийские соревнования по прыжкам на батуте памяти заслуженного тренера СССР Виталия Гройсмана.

Прыжки на батуте являются базовым видом спорта в Самарской области. Начало ему положил Виталий Гройсман - врач и тренер, основавший в конце 1960-х годов в Тольятти школу спортивной акробатики и батута. С 1967 по 1993 г. Виталий Гройсман подготовил 29 чемпионов мира и Европы, 157 мастеров спорта СССР. С 2003 г. до своего ухода из жизни руководил федерацией прыжков на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе Самарской области.

"Не секрет, что развитие прыжков на батуте в нашем регионе шло благодаря личному участию Виталия Александровича Гройсмана. Этот человек воспитал огромное количество мастеров спорта, чемпионов мира и Европы, долгое время возглавлял региональную федерацию, вывел этот вид спорта в число базовых для Самарской области. Виталия Александровича уже нет с нами, но память о нем как о человеке-легенде сохраняется благодаря проведению таких соревнований. Турниру присвоен статус всероссийского, и его по праву принимает именно Тольятти", - отметила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

В соревнованиях приняли участие представители 10 регионов России - Башкортостана и Татарстана, Москвы и Санкт-Петербурга, Калининградской, Кировской, Оренбургской, Ульяновской, Ярославской и Самарской областей, всего около 230 человек. Они соревновались по пяти возрастным категориям: от самых младших, девятилетних, до взрослых, и в четырех разных дисциплинах.

Индивидуальные прыжки на батуте - олимпийская дисциплина, входящая в программу Летних игр. В этой дисциплине спортсмены Самарской области завоевали 19 медалей, в том числе восемь золотых.

Также местные спортсмены доминировали в синхронных прыжках - 21 призовое место, в том числе девять золотых медалей, в прыжках на двойном мини-трампе - 23 медали и восемь золотых. В соревнованиях на акробатической дорожке сборная Самарской области выиграла 14 медалей, в том числе четыре золотых.

Спортсмены Кировской области завоевали четыре золотых медали, по два золота - у прыгунов из Татарстана и Оренбургской области, по одному золоту - у представителей команд Ярославской области, Санкт-Петербурга и Москвы.

Проведение соревнований по прыжкам на батуте способствует развитию и популяризации вида спорта, а также вовлечению населения в систематические занятия спортом, что является одной из целей федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина. В Самарской области развитие спорта, создание необходимой для этого инфраструктуры ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.