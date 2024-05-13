16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области прошли соревнования по прыжкам на батуте памяти Виталия Гройсмана Гандбольная "Лада" обыграла "Динамо-Синару" — 23:20 Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг турнира в Риме Самарский спортсмен Кирилл Пульвер выиграл четыре медали на чемпионате Европы по плаванию Анастасия Павлюченкова в паре с Анастасией Поповой не смогла пробиться в финал турнира в Мадриде

Олимпийские Спорт

В Самарской области прошли соревнования по прыжкам на батуте памяти Виталия Гройсмана

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти с 11 по 13 мая в физкультурно-спортивном комплексе "Батут", возведенном в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", проходили всероссийские соревнования по прыжкам на батуте памяти заслуженного тренера СССР Виталия Гройсмана.

Фото: федерация прыжков на батуте Самарской области

Прыжки на батуте являются базовым видом спорта в Самарской области. Начало ему положил Виталий Гройсман - врач и тренер, основавший в конце 1960-х годов в Тольятти школу спортивной акробатики и батута. С 1967 по 1993 г. Виталий Гройсман подготовил 29 чемпионов мира и Европы, 157 мастеров спорта СССР. С 2003 г. до своего ухода из жизни руководил федерацией прыжков на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе Самарской области.

"Не секрет, что развитие прыжков на батуте в нашем регионе шло благодаря личному участию Виталия Александровича Гройсмана. Этот человек воспитал огромное количество мастеров спорта, чемпионов мира и Европы, долгое время возглавлял региональную федерацию, вывел этот вид спорта в число базовых для Самарской области. Виталия Александровича уже нет с нами, но память о нем как о человеке-легенде сохраняется благодаря проведению таких соревнований. Турниру присвоен статус всероссийского, и его по праву принимает именно Тольятти", - отметила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

В соревнованиях приняли участие представители 10 регионов России - Башкортостана и Татарстана, Москвы и Санкт-Петербурга, Калининградской, Кировской, Оренбургской, Ульяновской, Ярославской и Самарской областей, всего около 230 человек. Они соревновались по пяти возрастным категориям: от самых младших, девятилетних, до взрослых, и в четырех разных дисциплинах.

Индивидуальные прыжки на батуте - олимпийская дисциплина, входящая в программу Летних игр. В этой дисциплине спортсмены Самарской области завоевали 19 медалей, в том числе восемь золотых.

Также местные спортсмены доминировали в синхронных прыжках - 21 призовое место, в том числе девять золотых медалей, в прыжках на двойном мини-трампе - 23 медали и восемь золотых. В соревнованиях на акробатической дорожке сборная Самарской области выиграла 14 медалей, в том числе четыре золотых.

Спортсмены Кировской области завоевали четыре золотых медали, по два золота - у прыгунов из Татарстана и Оренбургской области, по одному золоту - у представителей команд Ярославской области, Санкт-Петербурга и Москвы.

Проведение соревнований по прыжкам на батуте способствует развитию и популяризации вида спорта, а также вовлечению населения в систематические занятия спортом, что является одной из целей федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина. В Самарской области развитие спорта, создание необходимой для этого инфраструктуры ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.  

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Воробьев 19 июля 2021 05:10 Дарья Касаткина отказалась от участия в Олимпиаде в одиночном разряде

А что она там могла поймать? НеуДачница.

Pэн Иванов 16 декабря 2017 08:58 В Тольятти состоятся VII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

Franki Tignes 12 декабря 2017 05:19 В Самаре будет построен крытый каток для конькобежного спорта

И где это всё?????!!?????

Антон Овчинников 04 декабря 2014 08:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

Michael Fedorov 15 октября 2014 09:41 Самарский ходок Юрий Андронов попался на допинге

Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!

Фото на сайте

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2