Самарская спортсменка завоевала бронзу на первенстве Европы по самбо

В воскресенье, 12 мая, в сербском городе Нови-Сад проходило первенство Европы по самбо среди юношей и девушек 16-18 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.
Самарская спортсменка Екатерина Фадеева, воспитанница тренеров Анны Сараевой и Александры Ехлаевой, завоевала бронзовую медаль.
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ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?