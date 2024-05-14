Самарская спортсменка завоевала бронзу на первенстве Европы по самбо

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В воскресенье, 12 мая, в сербском городе Нови-Сад проходило первенство Европы по самбо среди юношей и девушек 16-18 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

Фото: Министерство спорта Самарской области