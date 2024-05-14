На 3-й просеке в Самаре появится отделение поликлиники

В рамках мероприятий национального проекта "Здравоохранение" создаются современные условия для оказания медицинской помощи жителям, проживающим в микрорайоне по ул. 5-я просека в Самаре (условно ограниченного берегом р. Волги, улицами Советской Армии, Солнечной и 6-й просекой).

"В рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Самарской области" с целью размещения нового поликлинического отделения Самарской городской поликлиники №14 мы начали проведение мероприятий по капитальному ремонту существующего здания по адресу 3-я просека, 157. Также планируем возвести рядом пристрой с использованием быстровозводимых модульных конструкций. В нем будет установлено высокотехнологичное оборудование, включая аппарат компьютерной томографии, рентген, УЗИ-диагностику, эндоскопию, функциональную диагностику. Проект планируем реализовать в 2024-2025 годах поэтапно, нацелены на завершение ремонта корпуса до конца этого года. Уже активно ведем работы, совместно с администрацией поликлиники контролируем все процессы", - рассказал и.о. руководителя департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Самарской области Максим Колобов.

В существующем двухэтажном здании площадью 2610 кв. м уже проведены ремонтные работы на наружных инженерных сетях холодного водоснабжения. В настоящее время заключается контракт на капитальный ремонт кровли, фасада и входных групп. В дальнейшем будет выполнен капитальный ремонт внутренних помещений здания поликлиники.

"В ремонтируемом корпусе будет размещено поликлиническое отделение для взрослого и детского населения, прикрепленного к Самарской клинико-диагностической поликлинике №14. В новом подразделении планируется разместить восемь терапевтических участков, дневной стационар для взрослых и детей, клинико-диагностическую лабораторию, отделение физиотерапии детского отделения. Общая площадь новой поликлиники составит 3310 кв. м с учетом планируемого пристроя", - отметил главный врач поликлиники Игорь Немченко.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение", который принят по решению президента РФ Владимира Путина, ведется масштабное обновление инфраструктуры отрасли.

В Самарской области эта работа ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова. За последние годы в регионе преобразились многие поликлиники, в сельской местности обновлены фельдшерско-акушерские пункты. В медучреждениях появилось новое оборудование, обновлен парк автомобилей скорой и неотложной помощи.