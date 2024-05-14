16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На 3-й просеке в Самаре появится отделение поликлиники Главврач больницы им. Середавина: "У нас до сих пор работает ковидный модуль" Более 50 ветеранов боевых действий прошли второй этап диспансеризации В Самарской области создадут новые центры амбулаторной кардиологической помощи Самарские врачи освоили новый метод замены сердечного клапана

Здравоохранение Общество

На 3-й просеке в Самаре появится отделение поликлиники

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В рамках мероприятий национального проекта "Здравоохранение" создаются современные условия для оказания медицинской помощи жителям, проживающим в микрорайоне по ул. 5-я просека в Самаре (условно ограниченного берегом р. Волги, улицами Советской Армии, Солнечной и 6-й просекой).

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

"В рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Самарской области" с целью размещения нового поликлинического отделения Самарской городской поликлиники №14 мы начали проведение мероприятий по капитальному ремонту существующего здания по адресу 3-я просека, 157. Также планируем возвести рядом пристрой с использованием быстровозводимых модульных конструкций. В нем будет установлено высокотехнологичное оборудование, включая аппарат компьютерной томографии, рентген, УЗИ-диагностику, эндоскопию, функциональную диагностику. Проект планируем реализовать в 2024-2025 годах поэтапно, нацелены на завершение ремонта корпуса до конца этого года. Уже активно ведем работы, совместно с администрацией поликлиники контролируем все процессы", - рассказал и.о. руководителя департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Самарской области Максим Колобов.

В существующем двухэтажном здании площадью 2610 кв. м уже проведены ремонтные работы на наружных инженерных сетях холодного водоснабжения. В настоящее время заключается контракт на капитальный ремонт кровли, фасада и входных групп. В дальнейшем будет выполнен капитальный ремонт внутренних помещений здания поликлиники.

"В ремонтируемом корпусе будет размещено поликлиническое отделение для взрослого и детского населения, прикрепленного к Самарской клинико-диагностической поликлинике №14. В новом подразделении планируется разместить восемь терапевтических участков, дневной стационар для взрослых и детей, клинико-диагностическую лабораторию, отделение физиотерапии детского отделения. Общая площадь новой поликлиники составит 3310 кв. м с учетом планируемого пристроя", - отметил главный врач поликлиники Игорь Немченко.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение", который принят по решению президента РФ Владимира Путина, ведется масштабное обновление инфраструктуры отрасли.

В Самарской области эта работа ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова. За последние годы в регионе преобразились многие поликлиники, в сельской местности обновлены фельдшерско-акушерские пункты. В медучреждениях появилось новое оборудование, обновлен парк автомобилей скорой и неотложной помощи.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Фото на сайте

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2