На 3-й просеке в Самаре появится отделение поликлиники

В рамках мероприятий национального проекта "Здравоохранение" создаются современные условия для оказания медицинской помощи жителям, проживающим в микрорайоне по ул. 5-я просека в Самаре (условно ограниченного берегом р. Волги, улицами Советской Армии, Солнечной и 6-й просекой).
"В рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Самарской области" с целью размещения нового поликлинического отделения Самарской городской поликлиники №14 мы начали проведение мероприятий по капитальному ремонту существующего здания по адресу 3-я просека, 157. Также планируем возвести рядом пристрой с использованием быстровозводимых модульных конструкций. В нем будет установлено высокотехнологичное оборудование, включая аппарат компьютерной томографии, рентген, УЗИ-диагностику, эндоскопию, функциональную диагностику. Проект планируем реализовать в 2024-2025 годах поэтапно, нацелены на завершение ремонта корпуса до конца этого года. Уже активно ведем работы, совместно с администрацией поликлиники контролируем все процессы", - рассказал и.о. руководителя департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Самарской области Максим Колобов.
В существующем двухэтажном здании площадью 2610 кв. м уже проведены ремонтные работы на наружных инженерных сетях холодного водоснабжения. В настоящее время заключается контракт на капитальный ремонт кровли, фасада и входных групп. В дальнейшем будет выполнен капитальный ремонт внутренних помещений здания поликлиники.
"В ремонтируемом корпусе будет размещено поликлиническое отделение для взрослого и детского населения, прикрепленного к Самарской клинико-диагностической поликлинике №14. В новом подразделении планируется разместить восемь терапевтических участков, дневной стационар для взрослых и детей, клинико-диагностическую лабораторию, отделение физиотерапии детского отделения. Общая площадь новой поликлиники составит 3310 кв. м с учетом планируемого пристроя", - отметил главный врач поликлиники Игорь Немченко.
В рамках нацпроекта "Здравоохранение", который принят по решению президента РФ Владимира Путина, ведется масштабное обновление инфраструктуры отрасли.
В Самарской области эта работа ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова. За последние годы в регионе преобразились многие поликлиники, в сельской местности обновлены фельдшерско-акушерские пункты. В медучреждениях появилось новое оборудование, обновлен парк автомобилей скорой и неотложной помощи.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас