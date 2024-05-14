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Транспорт и связь Экономика и бизнес

МТС первой в России открыла предзаказ на серию Huawei Pura 70

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "МТС", цифровая экосистема, сообщает о старте эксклюзивного предзаказа на линейку смартфонов HUAWEI Pura 70 за день до официального старта предзаказов в России. Клиенты, оформившие предзаказ до 22 мая, получат в подарок беспроводные наушники HUAWEI Freebuds Pro 3 и год бесплатной связи от МТС.

Фото: предоставлено МТС

Накануне старта предзакза МТС презентовала в своём флагманском магазине в Москве главную новинку линейки — HUAWEI Pura 70 Ultra, а также умные часы HUAWEI Watch FIT 3. Гости мероприятия смогли протестировать новинки и получить подробную консультацию от специалистов компании. Продажи смартфонов и умных часов стартуют с 23 мая.

Серия HUAWEI Pura 70 представлена в МТС в розовом, белом и чёрных цветах. Модель HUAWEI Pura 70 Pro представлена в белом и чёрных решениях, а флагман Pura 70 Ultra доступен для покупателей в чёрном цвете. Умные часы HUAWEI Watch FIT 3 представлены в чёрном, розовом, зеленом, белом и серебристом цвете.

Стоимость новинок в МТС:

HUAWEI Pura 70 12+256 ГБ — 69 999 рублей;

HUAWEI Pura 70 Pro 12+512 ГБ — 89 999 рублей;

HUAWEI Pura 70 Ultra 16+512 ГБ — 129 999 рублей;

HUAWEI Watch FIT 3 — 12 999 рублей (в чёрном, розовом, зеленом и белом цвете) и 14 999 рублей (с серебристым плетеным нейлоновым ремешком и белым кожаным ремешком).

На смартфоны действует рассрочка 0-0-24.

"Китайские бренды смартфонов пользуются высокой популярностью. С января по апрель этого года продажи устройств из Китая на российском рынке выросли на 14% в штуках и на 30% в деньгах до 9,7 смартфонов на сумму 238 млрд рублей. И доля их продолжает расти, так, например, сейчас она составляет 80% в штуках. Pura 70 — продолжение ставшей уже культовой во всём мире китайской линейки HUAWEI P, которая всегда демонстрировала идеальное сочетание эстетики и технологий мобильной фотографии. Сегодня мы видим, что наши клиенты стали чаще выбирать HUAWEI, к примеру, в этом году интерес к этому бренду в нашей рознице увеличился почти в 30 раз. Уверены, что с выходом новинки спрос на смартфоны HUAWEI в России значительно вырастет", — комментирует коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

О серии HUAWEI Pura 70

Серия Pura 70 открывает новую главу в истории смартфонов HUAWEI, наследуя интеллектуальные технологии мобильной фотографии и уникальную эстетику серии HUAWEI P.

Смартфоны серии HUAWEI Pura 70 оснащены камерой с поддержкой съемки быстро движущихся предметов, детализированной съемки ближних и дальних объектов, а также поддержкой 35-кратного макрозума. Выполненные в ярком запоминающемся дизайне смартфоны HUAWEI Pura 70 отличаются износостойким и суперпрочным стеклом Kunlun Glass нового поколения, экраном HUAWEI X-True™ со сверхвысоким разрешением, а также двойными возможностями быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge.

Модель HUAWEI Pura 70 Ultra обладает инновационной выдвижной ультракамерой, оснащенной сенсором CMOS размером 1 дюйм и самой широкой физической диафрагмой f/1.6 среди 1-дюймовых сенсоров. Благодаря технологии XD Motion Engine камера способна вести съемку объектов, движущихся с рекордной скоростью 300 км/ч.

Модели HUAWEI Pura 70 Pro и HUAWEI Pura 70 Ultra оснащены инновационным телемакрообъективом с большой диафрагмой f/2.1. Поддержка фокусного расстояния и 35-кратного макрозума позволяет запечатлеть даже мельчайшие детали при тусклом освещении.

Смартфоны серии HUAWEI Pura 70 получили экран HUAWEI X-True со сверхвысоким разрешением, плотностью пикселей 460 ppi и пиковой яркостью 2500 нит.

Толщина корпуса HUAWEI Pura 70 Pro и HUAWEI Pura 70 Ultra составляет всего 8,4 мм, но при этом модели способны вместить высокоемкую батарею 5050 мА*ч и 5200 мА*ч, — соответственно. HUAWEI Pura 70 Ultra поддерживает проводную зарядку HUAWEI SuperCharge 100 Вт и обратную беспроводную зарядку 20 Вт.

Смартфоны работают под управлением новой оболочки EMUI 14,2. Все необходимые приложения можно скачать из собственного магазина приложений Huawei — AppGallery (топ-3 среди магазинов приложений в мире). В коллекции приложений более одного миллиона программ всех категорий, включая Яндекс, Сбербанк, Тинькофф, а также сервисы Google. В AppGallery работает оплата в приложениях и играх с мобильного счета МТС, Билайн и Теле 2, а также на смартфонах HUAWEI доступна бесконтактная оплата SBPay, Mir Pay, Yandex Pay и другие.

О HUAWEI Watch FIT 3

Умные часы с тонким и легким корпусом, весом всего 26 г оснащены ярким 1,82-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 480 × 408 пикселей, а также длительным временем автономной работы до 10 дней без подзарядки.

Смарт-часы защищены от пыли и влаги и выдерживают давление в 5 атмосфер, что позволяет использовать их во время занятий спортом или даже в бассейне. WATCH FIT 3 поддерживают более сотни тренировок с технологией HUAWEI TruSport — в новинке добавили новые дисциплины, имеются индивидуальные планы тренировок, а также для восьми популярных спортивных занятий доступно аудиосопровождение.

Умные функции, такие как уведомления, управление камерой и медиаплеером, а также возможность загрузить музыку на часы делают HUAWEI WATCH FIT 3 еще более удобными для повседневного использования.

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