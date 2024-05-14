МТС первой в России открыла предзаказ на серию Huawei Pura 70

ПАО "МТС", цифровая экосистема, сообщает о старте эксклюзивного предзаказа на линейку смартфонов HUAWEI Pura 70 за день до официального старта предзаказов в России. Клиенты, оформившие предзаказ до 22 мая, получат в подарок беспроводные наушники HUAWEI Freebuds Pro 3 и год бесплатной связи от МТС.
Накануне старта предзакза МТС презентовала в своём флагманском магазине в Москве главную новинку линейки — HUAWEI Pura 70 Ultra, а также умные часы HUAWEI Watch FIT 3. Гости мероприятия смогли протестировать новинки и получить подробную консультацию от специалистов компании. Продажи смартфонов и умных часов стартуют с 23 мая.
Серия HUAWEI Pura 70 представлена в МТС в розовом, белом и чёрных цветах. Модель HUAWEI Pura 70 Pro представлена в белом и чёрных решениях, а флагман Pura 70 Ultra доступен для покупателей в чёрном цвете. Умные часы HUAWEI Watch FIT 3 представлены в чёрном, розовом, зеленом, белом и серебристом цвете.
Стоимость новинок в МТС:
HUAWEI Pura 70 12+256 ГБ — 69 999 рублей;
HUAWEI Pura 70 Pro 12+512 ГБ — 89 999 рублей;
HUAWEI Pura 70 Ultra 16+512 ГБ — 129 999 рублей;
HUAWEI Watch FIT 3 — 12 999 рублей (в чёрном, розовом, зеленом и белом цвете) и 14 999 рублей (с серебристым плетеным нейлоновым ремешком и белым кожаным ремешком).
На смартфоны действует рассрочка 0-0-24.
"Китайские бренды смартфонов пользуются высокой популярностью. С января по апрель этого года продажи устройств из Китая на российском рынке выросли на 14% в штуках и на 30% в деньгах до 9,7 смартфонов на сумму 238 млрд рублей. И доля их продолжает расти, так, например, сейчас она составляет 80% в штуках. Pura 70 — продолжение ставшей уже культовой во всём мире китайской линейки HUAWEI P, которая всегда демонстрировала идеальное сочетание эстетики и технологий мобильной фотографии. Сегодня мы видим, что наши клиенты стали чаще выбирать HUAWEI, к примеру, в этом году интерес к этому бренду в нашей рознице увеличился почти в 30 раз. Уверены, что с выходом новинки спрос на смартфоны HUAWEI в России значительно вырастет", — комментирует коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.
О серии HUAWEI Pura 70
Серия Pura 70 открывает новую главу в истории смартфонов HUAWEI, наследуя интеллектуальные технологии мобильной фотографии и уникальную эстетику серии HUAWEI P.
Смартфоны серии HUAWEI Pura 70 оснащены камерой с поддержкой съемки быстро движущихся предметов, детализированной съемки ближних и дальних объектов, а также поддержкой 35-кратного макрозума. Выполненные в ярком запоминающемся дизайне смартфоны HUAWEI Pura 70 отличаются износостойким и суперпрочным стеклом Kunlun Glass нового поколения, экраном HUAWEI X-True™ со сверхвысоким разрешением, а также двойными возможностями быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge.
Модель HUAWEI Pura 70 Ultra обладает инновационной выдвижной ультракамерой, оснащенной сенсором CMOS размером 1 дюйм и самой широкой физической диафрагмой f/1.6 среди 1-дюймовых сенсоров. Благодаря технологии XD Motion Engine камера способна вести съемку объектов, движущихся с рекордной скоростью 300 км/ч.
Модели HUAWEI Pura 70 Pro и HUAWEI Pura 70 Ultra оснащены инновационным телемакрообъективом с большой диафрагмой f/2.1. Поддержка фокусного расстояния и 35-кратного макрозума позволяет запечатлеть даже мельчайшие детали при тусклом освещении.
Смартфоны серии HUAWEI Pura 70 получили экран HUAWEI X-True со сверхвысоким разрешением, плотностью пикселей 460 ppi и пиковой яркостью 2500 нит.
Толщина корпуса HUAWEI Pura 70 Pro и HUAWEI Pura 70 Ultra составляет всего 8,4 мм, но при этом модели способны вместить высокоемкую батарею 5050 мА*ч и 5200 мА*ч, — соответственно. HUAWEI Pura 70 Ultra поддерживает проводную зарядку HUAWEI SuperCharge 100 Вт и обратную беспроводную зарядку 20 Вт.
Смартфоны работают под управлением новой оболочки EMUI 14,2. Все необходимые приложения можно скачать из собственного магазина приложений Huawei — AppGallery (топ-3 среди магазинов приложений в мире). В коллекции приложений более одного миллиона программ всех категорий, включая Яндекс, Сбербанк, Тинькофф, а также сервисы Google. В AppGallery работает оплата в приложениях и играх с мобильного счета МТС, Билайн и Теле 2, а также на смартфонах HUAWEI доступна бесконтактная оплата SBPay, Mir Pay, Yandex Pay и другие.
О HUAWEI Watch FIT 3
Умные часы с тонким и легким корпусом, весом всего 26 г оснащены ярким 1,82-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 480 × 408 пикселей, а также длительным временем автономной работы до 10 дней без подзарядки.
Смарт-часы защищены от пыли и влаги и выдерживают давление в 5 атмосфер, что позволяет использовать их во время занятий спортом или даже в бассейне. WATCH FIT 3 поддерживают более сотни тренировок с технологией HUAWEI TruSport — в новинке добавили новые дисциплины, имеются индивидуальные планы тренировок, а также для восьми популярных спортивных занятий доступно аудиосопровождение.
Умные функции, такие как уведомления, управление камерой и медиаплеером, а также возможность загрузить музыку на часы делают HUAWEI WATCH FIT 3 еще более удобными для повседневного использования.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)