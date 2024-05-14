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Детская картинная галерея примет участие в акции "Ночь музеев"

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Детская картинная галерея примет участие в акции "Ночь музеев" 18 мая.

С 15.00-19.00 пройдет дневная программа в саду (3+).

Единый билет на дневную программу в саду: 250 руб., дети до 3 лет — бесплатно, семейный билет (до 3 человек) — 500 руб. Предварительная запись не требуется, билеты можно приобрести на входе в сад.
 — мастер-классы (при плохой погоде пройдут в помещении):

"Семейное чаепитие" (6+) — городецкая роспись деревянной заготовки
 "Уютный дом" (6+) — графика на бумаге линером и маркером в современной технике    дудлинг
 "Любимые лица" (6+) — портрет на холсте-магните линерами, маркерами и цветными карандашами
 "Герб моей семьи" (6+) — аппликация на картоне (цветная бумага, маркеры)
 "Закладка для любимой книги" (6+) — закладка из крафт-картона с росписью в современном стиле
 "Дом для моей семьи" (6+) — роспись акриловыми красками объемного деревянного домика

— "Гончарный круг" (6+) — создание вазочки на гончарном круге
 — игровая площадка со старинными играми: бильбоке, крокет, рыбалка, кольцеброс (при хорошей погоде) 3+
 — арт-зона "Рисуем Самару вместе!" (3+) — рисуем любимый город все вместе на большом баннере (при хорошей погоде)

— рисование на мольбертах (при плохой погоде пройдет в помещении) 3+
 — фотозоны (3+)
 — выставка детских рисунков и керамики "Семейные истории" (0+)
 — выставка-продажа керамических изделий гончарной мастерской г. Сызрань
 — 16.00-17.00 творческая лаборатория "Привет из Самары" (совместно с Музеем почты), при плохой погоде пройдет в помещении.
 
 Мастер-классы в саду проходят непрерывно с 15.00 до 19.00, участие в порядке живой очереди, предварительная запись не требуется. Участие в творческой лаборатории также без предварительной записи в порядке живой очереди.

Программа в особняке Клодта пройдет с 16.00-24.00 (6+). Вход: бесплатно. Выставки "Сохраняя память" и "Автопортрет: Зачем художники рисуют себя". Технические перерывы: 17.00-17.30 и 19.30-20.00.

Пешеходная экскурсия (12+) "Прогулка с Клодтом" - 16.00-17.00. Познакомимся с И. А. Клодтом и его соседями, окружающими его дом зданиями, улицами. Маршрут от особняка Клодта через набережную до Струковского сада и обратно. 

По предварительной записи: 332-43-98

Стоимость: школьники, студенты, пенсионеры — 150 руб., взрослые — 200 руб. Оплата только наличными в кассе особняка. Необходимо подготовить 500 руб. для залога за радиогид (или любой документ кроме паспорта). Сбор группы у входа в музей, ул. Куйбышева, 139.
 
Пешеходная экскурсия (12+) "Алабины и Щербачевы" 19.00-20.00. Познакомимся с семьями Алабиных и Щербачевых, местами Самары, связанными с этими фамилиями, и деятельностью их представителей в нашем городе. Маршрут от особняка Клодта до площади Куйбышева через Иверский монастырь.

По предварительной записи: 332-43-98. Стоимость: школьники, студенты, пенсионеры — 150 руб., взрослые — 200 руб. Оплата только наличными в кассе особняка. Необходимо подготовить 500 руб. для залога за радиогид (либо любой документ кроме паспорта).

Сбор группы у входа в музей, ул. Куйбышева, 139.
 
 Вечерняя программа в саду (12+) (при плохой погоде пройдет в здании музея) 20.00-23.00. 

Единый билет на вечернюю программу: 300 руб. Предварительная запись не требуется, билеты можно приобрести на входе в сад.
 20.00-21.00 Концерт группы "Волга-Фолк Бэнд" с программой "Родные просторы"
 21.00-21.40 Историческая танцевальная программа от "Студии салонных танцев им. С. Болдырева" (Самарский университет)
 21.45-22.45 Концерт группы "Fiesta" с программой "На одном языке. Объединяя музыкой времена и поколения" (виолончель, фортепиано, скрипка)

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