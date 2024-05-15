В Самару поступили новые партии вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита

В регион осуществлена федеральная поставка более 32 000 доз комбинированной вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита. Также за счет средств областного бюджета закуплены дополнительно 5000 доз моновакцины для профилактики кори.

"Вакцины распределены в учреждения первичного звена здравоохранения. Врачи на местах проводят плановую работу по вакцинации маленьких жителей в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Также при необходимости проводится иммунизация населения по эпидемическим показаниям", — рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок вакцинацию детей от кори, краснухи и паротита проводят двукратно в возрасте 12 месяцев и 6 лет. Для организации иммунизации необходимо обратиться к участковому врачу-педиатру.

Всего в этом году в регион поступили и закуплены: свыше 9000 доз моновакцины от кори; почти 7000 доз вакцины для профилактики кори и паротита; более 44 000 доз комбинированной вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита.

"На рабочих встречах с медицинскими работниками мы постоянно обозначаем необходимость разъяснительной работы с населением по вопросам инфекционной безопасности и внедрения культуры вакцинации. Это составляющая общей культуры общества и заботы о здоровье детей, близких, своем собственном здоровье. Врачи-педиатры, взаимодействуя с молодыми родителями и детьми, должны прививать приверженность к иммунизации, объяснять значимость регулярных визитов к врачу с профилактической целью и роль образа жизни, свободного от вредных привычек, в сбережении здоровья всех членов семьи", — подчеркнул руководитель ведомства.

Укрепление здоровья — важное направление национального проекта "Демография", который принят по решению президента страны Владимира Путина. В регионе при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по развитию системы здравоохранения, особое внимание уделяется профилактической работе.