В Самару поступили новые партии вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита

В регион осуществлена федеральная поставка более 32 000 доз комбинированной вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита. Также за счет средств областного бюджета закуплены дополнительно 5000 доз моновакцины для профилактики кори.
"Вакцины распределены в учреждения первичного звена здравоохранения. Врачи на местах проводят плановую работу по вакцинации маленьких жителей в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Также при необходимости проводится иммунизация населения по эпидемическим показаниям", — рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок вакцинацию детей от кори, краснухи и паротита проводят двукратно в возрасте 12 месяцев и 6 лет. Для организации иммунизации необходимо обратиться к участковому врачу-педиатру.
Всего в этом году в регион поступили и закуплены: свыше 9000 доз моновакцины от кори; почти 7000 доз вакцины для профилактики кори и паротита; более 44 000 доз комбинированной вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита.
"На рабочих встречах с медицинскими работниками мы постоянно обозначаем необходимость разъяснительной работы с населением по вопросам инфекционной безопасности и внедрения культуры вакцинации. Это составляющая общей культуры общества и заботы о здоровье детей, близких, своем собственном здоровье. Врачи-педиатры, взаимодействуя с молодыми родителями и детьми, должны прививать приверженность к иммунизации, объяснять значимость регулярных визитов к врачу с профилактической целью и роль образа жизни, свободного от вредных привычек, в сбережении здоровья всех членов семьи", — подчеркнул руководитель ведомства.
Укрепление здоровья — важное направление национального проекта "Демография", который принят по решению президента страны Владимира Путина. В регионе при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по развитию системы здравоохранения, особое внимание уделяется профилактической работе.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас