В Самаре определили лучшую студенческую команду по баскетболу

В Самаре прошел Кубок Федерации баскетбола Самарской области среди студенческих команд. Он проводится с 2017 года. В нем принимают участие команды ведущих учебных заведений региона.

По инициативе баскетбольной общественности с прошлого года турнир проводится в память о легендарном тренере Игоре Георгиевиче Азарове, которого не стало в январе 2023 года.

Во вторник, 14 мая, состоялись финальные матчи. За право стать обладателями Кубка федерации баскетбола Самарской области среди студенческих команд имени Игоря Георгиевича Азарова боролись мужские и женские сборные "Политеха-СамГТУ" и Самарского университета. Решающие матчи прошли в красивой борьбе при поддержке полных трибун "МТЛ Арены". Победителей турнира поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

"Я вас поздравляю с таким финалом! Это было ярко! Спасибо командам, которые подарили нам такой баскетбол, — обратился к спортсменам глава региона. — Я поздравляю финалистов и всех участников этого замечательного турнира. Сердечно благодарю организаторов. Конечно, для меня этот турнир — очень личное дело. Отец посвятил баскетболу 70 лет своей жизни. Я уверен, что отец сегодня порадовался бы такому финалу".

Игорь Георгиевич Азаров был известным детским тренером, настоящим наставником для молодежи. Он посвятил баскетболу 70 лет своей жизни. Умел привить ребятам любовь к спорту, приобщал их к здоровому образу жизни, развивал таланты и помогал формированию нравственных ориентиров. Многочисленные воспитанники Игоря Георгиевича, тысячи мальчишек и девчонок, считали его не просто тренером, а настоящим учителем по жизни.

Воспитанница Игоря Георгиевича Азарова Анастасия Каледарева очень рада тому, что турнир среди студенческих команд был назван в честь выдающегося тренера.

"Его помнят, а значит, он жив. Это был человек с большим и сильным сердцем. Он любил свое дело, служил людям и искренне в них верил. И воспоминания о нем только самые светлые. У меня на кулоне в качестве напоминания написаны его слова, которые он часто нам говорил: "Играй свою игру". Это мой девиз по жизни", — подчеркнула девушка.

Благодаря работе со своим наставником Станислава Павлова не бросила занятия любимым видом спорта, она до сих пор играет в баскетбол.

"Игорь Георгиевич был очень мудрый человек, с хорошим чувством юмора. Он дал возможность быть собой на площадке, проявлять все свои качества в спорте. Все, что он делал, воспитывая детей, стало фундаментом для сегодняшнего развития баскетбола. Я общаюсь с баскетболистами из других регионов, со своими друзьями, коллегами, и даже они отмечают масштабный уровень развития этого вида спорта в Самарской области. К нам на турниры приезжают из других городов. Это и дает мощное подспорье для развития баскетбола", — отметила спортсменка.

"Игорь Георгиевич Азаров — великолепный человек, тренер, который многое сделал для самарского баскетбола. Преклоняюсь перед его заслугами и очень рад, что такой турнир существует и появляются новые игроки, звездочки за счет этого турнира. Надеюсь, что с годами он будет представлять все больший интерес как для баскетболистов, так и для болельщиков", — уверен главный тренер женской команды БК "Самара" Дмитрий Пивцайкин.

Сначала были определены обладатели бронзовых медалей и кубков за третье место. В турнире мужских команд третье место заняли баскетболисты аграрного университета (СамГАУ). В турнире женских команд бронзовым призером стала сборная Самарского экономического университета (СГЭУ).

Состав участников финальных матчей среди мужских и женских команд был одинаковый. В борьбе за главный кубок сошлись СамГТУ и Самарский университет. В решающей игре женских команд преимущество баскетболисток "Политеха-СамГТУ" — 101:44. Судьба финального матча среди мужских команд была решена на последних секундах — 72:70.

"Очень классный матч, огромная энергия от болельщиков. Мы сомневались, что победим. Но сделали все возможное для этого. Мы почувствовали, что игра наша и немного расслабились. Но все же собрались и победили", — поделился впечатлениями от финальной игры студент СамГТУ Данила Липков.

"В этом году нам больше повезло, и мы победили. Поэтому нашим парням огромное спасибо, они большие молодцы. Я ими горжусь. Организация — на высоком уровне, за что всем большое спасибо", — подытожил тренер мужской команды по баскетболу СамГТУ Алексей Гордеев.

Губернатор отметил, что в студенческие годы сам играл за команду "Политеха": "Для меня такой финал — это ностальгия, потому что сам когда-то защищал цвета клуба "Политех". Мы, как правило, противостояли классной команде авиационного института. И практически всегда финал в мое время был таким. И всегда был жарким. Но сегодняшний финал был под стать по мастерству, самоотдаче и зрелищности".

Баскетбол в Самарской области — один из самых популярных видов спорта, им занимается 45 тыс. человек. А всего спортом регулярно занимается более 57% жителей губернии.

"Я очень рад, что баскетболом в Самарской области занимается все больше и больше людей разных поколений, от мала до велика. Мы продолжим создавать инфраструктуру для занятий спортом. Все это, в первую очередь, благодаря нацпроекту "Демография", который реализуется по решению Президента России, нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. Мы на самарской земле продолжим строить новые ФОКи, спортивные площадки, площадки для занятий баскетболом", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона напомнил, что совсем скоро стартует летний этап Лиги Губернатора по баскетболу 3×3, одного из самых популярных турниров среди любителей этого вида спорта. "Хочу пожелать вам ярких эмоций, новых друзей и новых побед на спортивных площадках. Вперед!" — пожелал участникам турнира губернатор.

Вице-президент Федерации баскетбола Самарской области Камо Погосян отметил, что из баскетбольной Лиги губернатора вышли спортсмены, которые теперь играют в составе БК "Самара", защищая честь региона на всероссийском уровне.

"Я очень благодарен Игорю Георгиевичу Азарову за наставничество. Помню, когда я еще был молодым, только закончил институт, он был моим первым учителем, который привил любовь к баскетболу. И я очень счастлив, что сегодня столько людей пришли на этот турнир в честь его имени. Дмитрий Игоревич, и вам большое спасибо. Самарский баскетбол по уровню своего развития один лучших в стране. Вы правильно сказали, что многое еще предстоит сделать: будем строить спортивные площадки, будем развивать баскетбол, дальше ставить большие задачи. И уверен, у нас все обязательно получится", — добавил Камо Погосян.