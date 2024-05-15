Иск РКЦ "Прогресс" к "Главкосмосу" на 1,1 млрд руб. отклонен

Иск самарского РКЦ "Прогресс" к "Главкосмосу" на сумму более 1,1 млрд руб. отклонил арбитражный суд Москвы.

Напомним, что спор связан с поставкой ракет для запуска двух корейских спутников. Один пуск состоялся, второй был отменен из-за форс-мажора, при этом у АО "Главкосмос Пусковые услуги", третьего лица в процессе, осталась "очень дорогостоящая материальная часть", рассказывали представители в суде.

"Главкосмос" в 2017 г. сообщал о контрактах на запуск двух корейских спутников CAS500-1 и CAS500-2. Запуск намечался на конец 2019 г., но несколько раз откладывался из-за неготовности космических аппаратов. В итоге CAS500-1 был успешно выведен на орбиту в марте 2021 г., от запуска второго Южная Корея отказалась.