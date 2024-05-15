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Культура

Представители театра "Грань" в составе фронтовой бригады выступили перед бойцами в зоне СВО

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В составе бригады — актриса театра "Грань", студентка СГИК курса Дениса Бокурадзе — Вероника Чугунова. Кроме того, в состав делегации вошел фотограф театра "Грань" Иван Макеев, для которого это не первая командировка в новые регионы России.

Фото: министерство культуры Самарской области

8 и 9 мая ребята выступала перед военными в полевом лагере на территории Донецкой народной Республики. Вместо сцены — поляна в лесу, в "зрительном зале" — люди в комуфляже, время от времени были слышны звуки разрыва снарядов. Вместе с представителями театра "Грань" выступили музыкант Вадим Тельнов и певица Мария Бакуменко.

Вероника Чугунова прочла стихи, в том числе и собственного сочинения. Именно в таких боевых условиях наша актриса, которая еще только заканчивает вуз, получила свои первые цветы от зрителей. Это была эмоционально непростая поездка, цель которой — поддержать тех, кто оказался в самых суровых условиях вдали от дома, дать им возможность хоть ненадолго отвлечься и отдохнуть.

Театр "Грань" активно включен в работу патриотического направления. Актеры участвуют в социальных проектах федерального масштаба. Кроме того, театр "Грань" организует показы спектаклей на безвозмездной основе для участников СВО. Поездка в ДНР стала первой, но далеко не последней, так как получила самый теплый отклик от военных.

Денис Бокурадзе, художественный руководитель театра "Грань": "Мы идем тем вектором, который задал наш президент. Театр не может оставаться в стороне от происходящего и нам важно участвовать в общем деле, оказывать посильную помощь. Это объединяет, воспитывает чувство патриотизма, формирует духовные ценности. Считаю, что это важно и для наших зрителей, и для коллектива театра, и в данном случае, для участников специальной военной операции".

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