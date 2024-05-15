В регионе ожидаются заморозки

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение.

"Объявлен оранжевый уровень опасности. В ночные часы 16 и 17 мая в Самарской области сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -3 С", - сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".