В Самарской области будет доступна платформа туманного гейминга от МТС на умных телевизорах и ТВ-приставках

ПАО "МТС", цифровая экосистема, сообщает о внедрении платформы туманного гейминга МТС Fog Play на всех умных телевизорах и ТВ-приставках Android TV и Сбера. Играть на платформе жители Самарской области смогут при помощи любого геймпада.
В платформе используется технология компьютерного зрения, позволяющая автоматизировать сложные действия, например, нажимать дополнительные кнопки во время игры. Ежемесячная аудитория МТС Fog Play составляет более 100 тыс. игроков, которым предоставляют доступ к играм более 1,5 тыс. компьютеров. Ожидается, что в течение года количество пользователей сервиса увеличится в десять раз.
"Сегодня 3 миллиарда людей в мире регулярно играют в видеоигры в разных форматах. Каждый год игровые студии выпускают новые игры, бюджет которых легко посоревнуется с бюджетом лучших голливудских фильмов. К 2030 году этот рынок вырастет до 470 миллиардов долларов, но в отличие от фильмов, чтобы прожить уникальный игровой опыт, как правило, требуется мощное железо, цены на которое также все время растут. В среднем, чтобы познакомиться с лучшими проектами игровой индустрии геймерам потребуется от 150 000 рублей: игровая приставка, телевизор или собранный компьютер с монитором или игровой ноутбук. МТС Fog Play даёт возможность всем геймерам упростить игровой путь, делая игры доступными для каждого", — комментирует руководитель блока цифровых продуктов МТС Максим Лаптев.
МТС Fog Play — игровой маркетплейс распределенного туманного гейминга. На цифровой платформе fogplay.mts.ru пользователи могут удаленно арендовать компьютер необходимой мощности и запускать "тяжелые" игры с высоким уровнем требований к задержке сигнала на гаджетах — ноутбуках и ПК, телевизорах и ТВ-приставках с Android TV. Максимальное поддерживаемое качество — разрешение 4K с частотой 60 fps. Сейчас в МТС Fog Play насчитывается более 10 тыс. доступных игр.
Пройденный прогресс автоматически сохраняется в облачном хранилище "МТС Вторая память" — в любой момент можно продолжить игру с места, на котором геймер остановился в последний раз.
Владельцы компьютеров, предоставляющих доступ к своим устройствам для игроков, самостоятельно устанавливают плату в зависимости от мощности устройств, библиотеки игр и других факторов, влияющих на игровой процесс. Игроки самостоятельно выбирают, к какому компьютеру они хотят подключиться. По итогам 2023 года в среднем плата за игровой процесс составила 23 рубля в час.
До конца 2024 года МТС планирует расширить количество мобильных игр в рамках нового тарифа. Уже сейчас идут переговоры еще с тремя международными издателями игр. По подсчетам цифровой экосистемы интерес к мобильным играм продолжает расти. Так, в апреле 2024 года количество уникальных игроков увеличилось почти на 10% по сравнению с апрелем 2023 года.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)