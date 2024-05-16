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В Самарской области будет доступна платформа туманного гейминга от МТС на умных телевизорах и ТВ-приставках

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "МТС", цифровая экосистема, сообщает о внедрении платформы туманного гейминга МТС Fog Play на всех умных телевизорах и ТВ-приставках Android TV и Сбера. Играть на платформе жители Самарской области смогут при помощи любого геймпада.

Фото: предоставлено МТС

В платформе используется технология компьютерного зрения, позволяющая автоматизировать сложные действия, например, нажимать дополнительные кнопки во время игры. Ежемесячная аудитория МТС Fog Play составляет более 100 тыс. игроков, которым предоставляют доступ к играм более 1,5 тыс. компьютеров. Ожидается, что в течение года количество пользователей сервиса увеличится в десять раз.

"Сегодня 3 миллиарда людей в мире регулярно играют в видеоигры в разных форматах. Каждый год игровые студии выпускают новые игры, бюджет которых легко посоревнуется с бюджетом лучших голливудских фильмов. К 2030 году этот рынок вырастет до 470 миллиардов долларов, но в отличие от фильмов, чтобы прожить уникальный игровой опыт, как правило, требуется мощное железо, цены на которое также все время растут. В среднем, чтобы познакомиться с лучшими проектами игровой индустрии геймерам потребуется от 150 000 рублей: игровая приставка, телевизор или собранный компьютер с монитором или игровой ноутбук. МТС Fog Play даёт возможность всем геймерам упростить игровой путь, делая игры доступными для каждого", — комментирует руководитель блока цифровых продуктов МТС Максим Лаптев.

МТС Fog Play — игровой маркетплейс распределенного туманного гейминга. На цифровой платформе fogplay.mts.ru пользователи могут удаленно арендовать компьютер необходимой мощности и запускать "тяжелые" игры с высоким уровнем требований к задержке сигнала на гаджетах — ноутбуках и ПК, телевизорах и ТВ-приставках с Android TV. Максимальное поддерживаемое качество — разрешение 4K с частотой 60 fps. Сейчас в МТС Fog Play насчитывается более 10 тыс. доступных игр.

Пройденный прогресс автоматически сохраняется в облачном хранилище "МТС Вторая память" — в любой момент можно продолжить игру с места, на котором геймер остановился в последний раз.

Владельцы компьютеров, предоставляющих доступ к своим устройствам для игроков, самостоятельно устанавливают плату в зависимости от мощности устройств, библиотеки игр и других факторов, влияющих на игровой процесс. Игроки самостоятельно выбирают, к какому компьютеру они хотят подключиться. По итогам 2023 года в среднем плата за игровой процесс составила 23 рубля в час.

До конца 2024 года МТС планирует расширить количество мобильных игр в рамках нового тарифа. Уже сейчас идут переговоры еще с тремя международными издателями игр. По подсчетам цифровой экосистемы интерес к мобильным играм продолжает расти. Так, в апреле 2024 года количество уникальных игроков увеличилось почти на 10% по сравнению с апрелем 2023 года.

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