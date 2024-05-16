МТС в Самарской области внедряет искусственный интеллект и умных помощников в телефонные звонки

Цифровая экосистема МТС сообщила о расширении применения технологий искусственного интеллекта и анализа Big Data в привычных голосовых услугах во время телефонных звонков. Абонентам компании в Самарской области до конца года будут доступны функции умного голосового ассистента, который сможет ответить практически на любой вопрос прямо во время телефонного разговора, озвучить набранный пользователем текст и предупредить о возможном мошенничестве.

Новая функция будет доступна всем абонентам компании в Самарской области вне зависимости от модели телефона. Цифровой "всезнайка" не только сможет, например, дать прогноз погоды на завтра или подсказать адреса ближайших магазинов или кафе, но и сделать резюме разговора, отправив его в виде текста в виде SMS или сообщения в мессенджер. Помощник не требует подключения к интернету и помогает решать вопросы в режиме реального времени.

Цифровой ассистент МТС, внедренный в привычные голосовые вызовы, сможет не только расшифровать разговор в режиме автосекретаря, но и произвести обратное действие — озвучить написанный абонентом текст. Для этого будет достаточно написать сообщение в момент входящего вызова, и ассистент продиктует его звонящему. Сервис будет полезен в ситуациях, когда нет возможности взять трубку и ответить на важный звонок "голосом". Кроме того, благодаря новой функции люди с нарушениями слуха или речи смогут принимать звонки и отвечать с помощью секретаря. В дальнейшем цифровой помощник обзаведется новыми функциями, например, сможет переводить разговор на разные языки в режиме онлайн и давать советы по общению.

Особое внимание компания уделяет защите своих клиентов от мошенничества, предлагая давно действующее решение по блокировке сомнительных и спам-звонков "МТС Защитник". По данным МТС, только в прошлом году сервис заблокировал более 2 млрд нежелательных звонков, а в ближайшее время у "Защитника" появится новая функция — он сможет предупреждать людей о возможном мошенничестве прямо во время беседы с самоназванным "сотрудником службы безопасности".

"Телефон — основное средство коммуникации не только для обычных абонентов, но и для мошенников. "МТС Защитник" проанализирует, от кого поступил входящий вызов, и, если есть подозрение на мошенничество, в момент звонка абонент получит голосовое уведомление, которое будет слышно только ему. Технологии AI проведут проверку, синтезированный или живой голос используется при звонке, а Big Data МТС сверит биометрию голоса с базой мошеннических голосов, а также проведет анализ текста звонящего на предмет мошеннических сценариев", — сообщила первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.