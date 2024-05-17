Санаторий "Можайский" хотят выкупить под центр реабилитации бойцов СВО

Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова предложила создать в регионе специализированный реабилитационный центр для бойцов СВО. По ее мнению, сделать это можно на базе санатория "Можайский". Подробности она озвучила 16 мая на заседании комитета губдумы по законодательству, законности и правопорядку во время представления доклада о деятельности своего аппарата в 2023 году.

"Этот санаторий частично оказывает услуги по реабилитации военных, но он не приспособлен. Я там пролежала две недели и поняла, что тот частник, который каким-то образом приобрел объект четыре года назад (хотя земля находится в собственности РФ), не будет заниматься реконструкцией. Поэтому предлагаю выехать на место и посмотреть документы - как можно вернуть этот объект для того, чтобы реабилитация наших участников СВО проходила качественно", - сказала депутатам омбудсмен.