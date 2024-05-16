Энергетики сообщили о плановых отключениях света на июнь

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

03.06.06.24.2024.24 года с 09:00 до 16:00 местного времени.

Пестравский район:

с. Пестравка

с. Высокое

03.06.2024 года с 10:00 до 13:00 местного времени.

Красноармейский район:

с. Каменный Брод (ул. Лесная, ул. Рабочая, ул. Центральная, ул. Набережная, ул. Крестьянская.)

03.06.2024 года с 13:00 до 17:00 местного времени.

Красноармейский район:

с. Каменный Брод (ул. Центральная, ул. Школьная (д/сад, школа), ул. Больничная,

ул. Шоссейная, Фермер (Потайкин, Велиев).

03.06.2024 года с 09:00 до 16:00 местного времени.

Большеглушицкий район:

с. Мокша

03.06.2024 года с 08:00 до 17:00 местного времени.

Безенчукский район:

ст. Звезда (ул. Пионерская, ул. Спортивная)

03.06.2024 года с 09:00 до 15:00 местного времени.

Безенчукский район:

п. Кануевка ул. Центральная, ул. Набережная.

03.06.2024 года с 09:00 до 16:00 местного времени.

Большечерниговский район:

с. Украинка (ул. Новая, ул. Садовая)

03.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Шигонский район:

с. Байдеряково (ул. Луговая).

03.06.2024 с 9:00 до 17:00 местного времени

г. о. Жигулевск район:

г. Жигулевск (ул. Калинина, ул. Кооперативная, ул. Крупской, ул. Куйбышева, ул. Кутузова, ул. Льва Толстого, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Суворова, ул. Школьная).

03.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Челно-Вершинский район:

с. Покровка

03.06.2024 с 8:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Челно-Вершинский район:

Каменный Брод (ул. 50 лет СССР).

03.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Кошкинский район:

с.Надеждино (ул. Луговая).

03.06.2024 с 8:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Кошкинский район:

с. Р.Васильевка

03.06.2024 с 8:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Кошкинский район:

с. Н. Фейзулово

03.06.2024 с 8:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Кошкинский район:

д. Николаевка

03.06.2024 с 8:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Кошкинский район:

д. Верх. Васильевка

03.06.2024 с 8:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Кошкинский район:

с. Шпановка

03.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

д. Малая Раковка (ул. Полевая).

03.06.2024 с 10:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Исаклинский район:

п. Новоключевский

03.06.2024 с 10:00 до 17.00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

с. Калиновка (ул. Почтовая).

03.06.2024 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Борский район:

с. Васильевка, ул. Егорова д. 1-7, 4-18

04.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Челно-Вершинский район:

с. Покровка

04.06.2024 с 10:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Исаклинский район:

д. Владимировка

04.06.2024 с 09.00 до 16.00 местного времени

Самарская область, Клявлинский район:

с. Русское Добрино (ул. Молодёжная)

04.06.2024 с 9:00 до 17:00 местного времени

г. о. Жигулевск район:

г. Жигулевск (ул. Крупской, ул. Куйбышева, ул. Льва Толстого, ул. Молодогвардейская, ул. Пугачева, ул. Степана Разина, ул. Фрунзе, ул. Чапаева).

04.06.2024 года с 09:00 до 16:00 местного времени.

Большечерниговский район:

с. Августовка (ул. Искрина, ул. Ленинградская, ул. Заозерная, ул. Рабочая, ул. Пионерская, ул. Садовая, ул. 60 лет Октября, ул. Коммунаров)

04.06.2024 года с 08:00 до 17:00 местного времени.

г. о. Чапаевск

(ул. Почтовая, ул. Сызранская, ул. Ростовская, ул. Курская, ул. Орловская, ул. Сазонова, ул. Ленина, пер. Новый, ул. Куликова, ул. Рабочая)

04.06.2024 года с 10:00 до 13:00 местного времени.

Красноармейский район:

с. Каменный Брод (ул. Крестьянская, ул. Набережная, ул. Речная, ул. Сладкая, ул. Лесная).

04.06.2024 года с 09:00 до 15:00 местного времени

Приволжский район:

С. Озерецкое (ул. Центральная)

04.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Шигонский район:

с. Байдеряково (ул. Центральная).

04.06.2024 с 10:00 до 17:00 местного времени

Самарская область, Сергиевский район:

с. Сергиевск (ул. Чапаева, ул. Северная).

04.06.2024 с 09.00 до 16.00 местного времени

Самарская область, Камышлинский район:

Ст.Балыкла (ул. Болотная).

04.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

д. Малая Раковка (ул. Полевая).

04.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Шенталинский район:

д. Подлесная Андреевка

04.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Шенталинский район:

д. Светлая Поляна

04.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Шенталинский район:

с. Салейкино

04.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Шенталинский район:

с. Старое Афонькино

04.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Исаклинский район:

д. Новое Ганькино

04.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Исаклинский район:

д. Большое Микушкино

04.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Исаклинский район:

д. Малое Микушкино

04.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Исаклинский район:

д. Ганькино Матак

04.06.2024 с 8:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Кошкинский район:

с. Ст. Мамыково

04.06.2024 с 8:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Кошкинский район:

с. Р.Васильевка

04.06.2024 с 8:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Кошкинский район:

д. Верх. Васильевка

04.06.2024 с 8:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Кошкинский район:

с. Вишневка

04.06.2024 года с 10:00 до 17:00 местного времени

Борский район:

с.Васильевка, ул. Егорова д. 1-7, 4-18

05.06.2024 года с 10:00 до 17:00 местного времени

Борский район:

с.Васильевка, ул. Егорова д. 1-7, 4-18

05.06.2024 года с 10:00 до 17:00 местного времени

Борский район:

с.Васильевка, ул. Луговая д. 1-13, 2-26

05.06.2024 с 8:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Кошкинский район:

с.Р.Васильевка

05.06.2024 с 8:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Кошкинский район:

д. Верх. Васильевка

05.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Шенталинский район:

с. Салейкино

05.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Шенталинский район:

д. Светлая Поляна

05.06.2024 с 10:00 до 17:00 местного времени

Самарская область, Елховский район:

с. Берёзовка (ул. Школьная).

05.06.2024 года с 08:00 до 17:00 местного времени.

г. о. Новокуйбышевск

п. Липяги (ул. Ульяновская, ул. Майская, ул. Набережная, ул. Вольская, ул. Московская,

ул. Грозненская, ул. Жигулевская, ул. Фурманова)

05.06.2024 года с 09:00 до 15:00 местного времени.

Безенчукский район:

п. Кануевка ул. Полевая, ул. Зелёный клин.

05.06.2024 года с 09:00 до 16:00 местного времени.

Большечерниговский район:

с. Украинка (ул. Новая, СДК)

05.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Шигонский район:

с. Байдеряково (ул. Полевая).

05.06.2024 с 9:00 до 17:00 местного времени

г. о. Жигулевск район:

г. Жигулевск (ул. Крылова, переулок Новый, ул. Полтавская, ул. Сызранская, ул. Ульянова, ул. Фрунзе, ул. Чапаева).

05.06.2024 с 10:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Исаклинский район:

с. Ключи (ул. Школьная, ул. Ленинская, ул. Полевая).

05.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Кошкинский район:

с. Надеждино (ул. Придорожная).

05.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Исаклинский район:

д. Новое Ганькино

05.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Исаклинский район:

д. Сокский

06.06.2024 с 10:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Исаклинский район:

с. Ключи (ул. Школьная, ул. Ленинская, ул. Полевая).

06.06.2024 с 8:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Кошкинский район:

с. Р.Васильевка

06.06.2024 с 8:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Кошкинский район:

с. Н. Тенеево

06.06.2024 с 8:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Кошкинский район:

с. Ст. Тенеево

06.06.2024 с 10:00 до 17:00 местного времени

Самарская область, Сергиевский район:

с. Старая Дмитриевка (ул. Гаражная, ул. Центральная, ул. Садовая, ул. Кооперативная, ул. Луговая).

06.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Шенталинский район:

с. Старое Афонькино

06.06.2024 с 09.00 до 16.00 местного времени

Самарская область, Клявлинский район:

с. Русское Добрино (ул. Молодёжная).

06.06.2024 с 9:00 до 17:00 местного времени

г. о. Жигулевск район:

г. Жигулевск (ул. Кооперативная, ул. Крылова, ул. Куйбышева, ул. Льва Толстого, ул. Степана Разина, ул. Суворова, ул. Фрунзе, ул. Школьная).

06.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Шигонский район:

с. Байдеряково (ул. Лесная).

06.06.2024 года с 10:00 до 16:00 местного времени

Сызранский район:

п. Сборный (ул. Садовая).

06.06.2024 года с 09:30 до 17:00 местного времени.

Красноармейский район:

с. Каменный Брод (ул. Школьная (д/сад, школа), ул. Больничная, Фермер (Потайкин, Велиев))

06.06.2024 года с 09:00 до 16:00 местного времени.

Большеглушицкий район:

с. Мокша ул. Ново-Александровка

06.06.2024 с 09.00 до 16.00 местного времени

Самарская область, Камышлинский район:

Ст.Балыкла (ул. Болотная).

07.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Шигонский район:

с. Байдеряково (ул. Береговая).

07.06.2024 года с 09:00 до 14:00 местного времени.

Безенчукский район:

п. г. т. Безенчук, ул. Железнодорожная, пос. Сосновка

07.06.2024 года с 10:00 до 13:00 местного времени.

Красноармейский район:

п. Любицкий (ул. Главная, пер. Дружный, ул. Дачная)

07.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Елховский район:

с. Кубань Озеро

07.06.2024 года с 13:00 до 17:00 местного времени.

Красноармейский район:

п. Любицкий (Школа, д/сад, ул. Главная, ул. Степная, ул. Молодёжная)

07.06.2024 года с 09:00 до 16:00 местного времени.

Хворостянский район:

с. Студенцы (ул. Старый Клин, ул. Конституции, ул. Новый Посёлок, ул. Обороны, ул. Самарская).

п. Иерусалимский (ул. Широкая, ул. Молодежная).

07.06.2024 с 9:00 до 17:00 местного времени

Ставропольский район:

с. Брусяны (ул. Ленинская, ул. Придорожная, ул. Советская, ул. Ленинская, ул. Придорожная, ул. Набережная, ул. Советская).

07.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Ставропольский район:

с. Подстепки (пер. Лазурный, ул. Советская, ул. Полевая, ул. Волжская, ул. Подборненская, ул. 40 лет Победы, ул. Юбилейная, ул. Чкалова, ул. Набережная, ул. Мира, проезд Больничный).

07.06.2024 с 10:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Исаклинский район:

с. Ключи (ул. Школьная, ул. Ленинская, ул. Полевая).

07.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Кошкинский район:

с.Надеждино (ул. Садовая).

07.06.2024 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Борский район:

с.Васильевка, ул. Луговая д. 1-13, 2-26

10.06.2024 с 10:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Исаклинский район:

с. Ключи (ул. Школьная, ул. Ленинская, ул. Полевая).

10.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Кошкинский район:

с.Надеждино (ул. Центральная).

10.06.2024 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Борский район:

с. Соколовка.

10.06.2024 с 11:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

ЖСТ "Красный Пахарь" (ул. Вечная, ул. Небесная, ул. Румяный переулок, ул. Рябиновая, ул. Теневая).

10.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Сызранский район:

п. Сборный (ул. Советская, ул. Садовая).

10.06.2024 года с 10:00 до 17:00 местного времени.

Красноармейский район:

с. Вязовый Гай (ул. Кооперативная)

10.06.2024 года с 09:00 до 16:00 местного времени.

Хворостянский район:

п. Иерусалимский (ул. Широкая, ул. Молодежная).

с. Владимировка (ул. им. В. Суркова).

10.06.2024 года с 09:00 до 16:00 местного времени.

Большеглушицкий район:

с. Малая Глушица ул. Советская

10.06.2024 года с 08:00 до 17:00 местного времени.

г. о. Чапаевск (ул. Ялтинская, ул. Тегеранская, ул. Краснофлотская, ул. Керченская, ул. Радищева, ул. Герцена, ул. Циолковского, ул. Танкистов)

10.06.2024 года с 09:00 до 12:00 местного времени.

Безенчукский район:

п. Владимировка

10.06.2024 года с 09:00 до 16:00 местного времени.

Большечерниговский район:

п. Торшиловский (ИП Шкоденко)

10.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Шигонский район:

с. Байдеряково (ул. Зеленая).

10.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Камышлинский район:

Ст.Балыкла (ул. Болотная).

10.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Клявлинский район:

с. Русское Добрино (ул. Полевая).

10.06.2024 с 8:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Челно-Вершинский район:

Каменный Брод (ул. Садовая, ул. Московская, ул. Луговая, ул. Кооперативная).

10.06.2024 с 10:00 до 17:00 местного времени

Самарская область, Елховский район:

с. Красные Дома (ул. Почтовая).

11.06.2024 с 11:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Елховский район:

с. Подсолнечный (ул. Центральная).

11.06.2024 с 10:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

ЖСТ "Красный Пахарь" (ул. Вечная, ул. Небесная, ул. Румяный переулок, ул. Рябиновая, ул. Теневая).

11.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Шигонский район:

с. Байдеряково (ул. Мостовая, ул. Железнодорожная).

11.06.2024 года с 09:00 до 16:00 местного времени.

Хворостянский район:

с. Студенцы (ул. Старый Клин, ул. Конституции, ул. Новый Посёлок, ул. Обороны, ул. Самарская).

п. Иерусалимский (ул. Широкая, ул. Молодежная).

11.06.2024 года с 09:00 до 16:00 местного времени.

Пестравский район:

с. Марьевка (ул. Советская)

11.06.2024 года с 08:00 до 17:00 местного времени.

Безенчукский район:

п. г. т. Осинки (ул. Центральная, ул. Пушкина, ул. Почтовая, ул. Полевая)

11.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Ставропольский район:

с. Брусяны (ул. Набережная, ул. Советская).

11.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Полевая, ул. Нагорная, ул. Сказочная, ул. Желанная, ул. Рябиновая, ул. Дружбы, ул. Светлая, ул. Заволжская, ул. Тополиная, ул. Энтузиастов, ул. Мира, ул. Изумрудная, ул. Солнечная, ул. Луговая, ул. Дачная, ул. Цветная, ул. Строителей, ул. Родины, ул. Очарования, ул. Садовая, ул. Мирная, ул. Ольховая, ул. Набережная, ул. Специалистов, въезд 5-й Дачный, въезд 6-й Дачный, пер. Больничный).

11.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Кошкинский район:

с. Б. Константиновка

11.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Кошкинский район:

с. Кошки

11.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Кошкинский район:

д. Колмаюр

11.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Кошкинский район:

д. Моисеевка

11.06.2024 с 10:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Исаклинский район:

с. Ключи (ул. Школьная, ул. Ленинская, ул. Полевая).

11.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Шенталинский район:

с. Тимяшево (ул. Верхняя).

11.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Шенталинский район:

с. Тимяшево (ул. Нижняя).

11.06.2024 с 10:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

с. Кривое Озеро (ул. Первомайская, ул. Победы, ул. Полевая, ул. Ульяновская).

11.06.2024 с 10:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

с. Верхняя Солонцовка (ул. Дачная, ул. Лесная, ул. Луговая, ул. Садовая, ул. Центральная).

11.06.2024 с 10:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

с. Средняя Солонцовка (ул. Озёрная).

11.06.2024 с 10:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Береговая, ул. Берёзовая, ул. Верхнекарьерная, ул. Георгиевсая, ул. Дальняя, ул. дачный посёлок, ул. Карьерная, ул. Лесная, ул. Лесная Поляна, ул. Лесной переулок, ул. Межевая, ул. Мирная, ул. Новая, ул. Новосёлов, ул. Озерная, ул. Озерный Переулок, ул. Песчаная, ул. Полевая, ул. Раздольная, ул. Речная, ул. Садовая, ул. Свободы, ул. Сокская, ул. Солнечная, ул. Солонцовская, ул. Сосновая, ул. Степная, ул. Тенистый Переулок, ул. Центральная, ул. Шоссейная).

11.06.2024 с 10:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

д. Трухмянка (ул. Луговая, ул. Новая).

12.06.2024 года с 09:00 до 16:00 местного времени.

Большечерниговский район:

п. Поляков (ул. Физкультурная, ул. Полевая, ул. Мира)

13.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Сызранский район:

с. Старая Рачейка (ул. Дачная).

13.06.2024 года с 09:30 до 17:00 местного времени.

Красноармейский район:

с. Каменный Брод (ул. Школьная (д/сад, школа), ул. Больничная, Фермер (Потайкин, Велиев))

13.06.2024 года с 09:00 до 16:00 местного времени.

Хворостянский район:

с. Студенцы (ул. Обороны, ул. Самарская).

13.06.2024 года с 09:00 до 16:00 местного времени.

Большеглушицкий район:

пос. Каралык (ул. Южная, ул. Береговая)

13.06.2024 года с 08:00 до 17:00 местного времени.

Красноармейский район:

п. Гражданский (ул. Садовая, ул. Советская)

13.06.2024 с 9:00 до 17:00 местного времени

Ставропольский район:

с. Брусяны (ул. Ленинская, ул. Набережная, ул. Придорожная, ул. Советская).

13.06.2024 года с 09:00 до 14:00 местного времени.

Безенчукский район:

п. Ольгино, ул. Строительная, ул. Юбилейная, ул. Запорожская.

13.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Шигонский район:

с. Камышенка (ул. Центральная).

13.06.2024 года с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Елховский район:

п. Зеленогорский

13.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Кошкинский район:

с. Кошки

13.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Кошкинский район:

ст. Погрузная

13.06.2024 с 10:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Исаклинский район:

с. Большое Микушкино (ул. Советская, ул. Степная).

13.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Кошкинский район:

д. Ульяновка (ул. Ульяновская).

13.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Кошкинский район:

с. Алексеевка (ул. Лесная, ул. Полевая).

13.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Кошкинский район:

с. Степная Шентала (ул. Зеленая, ул. Набережная, ул. Садовая, ул. Центральная).

13.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Кошкинский район:

п. Городок (ул. Луговая, ул. Молодежная, ул. Полевая, ул. Садовая).

13.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Кошкинский район:

с.Старое Фейзулово (ул. Верхняя, ул. Озерная).

13.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Шенталинский район:

с. Тимяшево (ул. Верхняя).

13.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Шенталинский район:

с. Тимяшево (ул. Нижняя, ул. Татарская).

13.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Шенталинский район:

с. Тимяшево (ул. Болотная).

13.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Елховский район:

п. Стрела (ул. Центральная).

13.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

ЖСТ "Красный Пахарь" (ул. Вечная, ул. Небесная, ул. Румяный переулок, ул. Рябиновая, ул. Теневая).

13.06.2024 с 10:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

с. Кривое Озеро (ул. Первомайская, ул. Победы, ул. Полевая, ул. Ульяновская).

13.06.2024 с 10:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

с. Верхняя Солонцовка (ул. Дачная, ул. Лесная, ул. Луговая, ул. Садовая, ул. Центральная).

13.06.2024 с 10:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

с. Средняя Солонцовка (ул. Озёрная).

13.06.2024 с 10:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Береговая, ул. Берёзовая, ул. Верхнекарьерная, ул. Георгиевская, ул. Дальняя, ул. Дачный посёлок, ул. Карьерная, ул. Лесная, ул. Лесная Поляна, ул. Лесной переулок, ул. Межевая, ул. Мирная, ул. Новая, ул. Новосёлов, ул. Озерная, ул. Озерный Переулок, ул. Песчаная, ул. Полевая, ул. Раздольная, ул. Речная, ул. Садовая, ул. Свободы, ул. Сокская, ул. Солнечная, ул. Солонцовская, ул. Сосновая, ул. Степная, ул. Тенистый Переулок, ул. Центральная, ул. Шоссейная).

13.06.2024 с 10:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

д. Трухмянка (ул. Луговая, ул. Новая).

13.06.2024 с 11:00 до 18:00 местного времени

Самарская область, Сергиевский район:

с. Калиновка (ул. Первомайская, ул. Каськова, ул. Молодежная, ул. Садовая, ул. Каськова).

13.06.2024 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Борский район:

с. Васильевка, с. Подсолнечное, с. Соковнинка, п. Улемский, с. Большое Алдаркино, с. Малое

Алдаркино, с. Неприк, п.Лесной, п.Красная Зорька.

14.06.2024 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Борский район:

с.Васильевка, с. Подсолнечное, с. Соковнинка, п.Улемский, с. Большое Алдаркино, с. Малое

Алдаркино, с. Неприк, п. Лесной, п. Красная Зорька.

14.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Шенталинский район:

с. Тимяшево (ул. Татарская).

14.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Шенталинский район:

с. Тимяшево (ул. Болотная).

14.06.2024 с 10:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Исаклинский район:

с. Большое Микушкино (ул. Советская, ул. Степная).

14.06.2024 с 10:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

с. Кривое Озеро (ул. Первомайская, ул. Победы, ул. Полевая, ул. Ульяновская).

14.06.2024 с 10:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

с. Верхняя Солонцовка (ул. Дачная, ул. Лесная, ул. Луговая, ул. Садовая, ул. Центральная).

14.06.2024 с 10:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

с. Средняя Солонцовка (ул. Озёрная).

14.06.2024 с 10:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Береговая, ул. Берёзовая, ул. Верхнекарьерная, ул. Георгиевсая, ул. дальняя, ул. дачный посёлок, ул. Карьерная, ул. Лесная, ул. Лесная Поляна, ул. Лесной переулок, ул. Межевая, ул. Мирная, ул. Новая, ул. Новосёлов, ул. Озерная, ул. Озерный Переулок, ул. Песчаная, ул. Полевая, ул. Раздольная, ул. Речная, ул. Садовая, ул. Свободы, ул. Сокская, ул. Солнечная, ул. Солонцовская, ул. Сосновая, ул. Степная, ул. Тенистый Переулок, ул. Центральная, ул. Шоссейная).

14.06.2024 с 10:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

д. Трухмянка (ул. Луговая, ул. Новая).

14.06.2024 с 10:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

с. Михайловка (ул. Молодёжная, ул. Мошки, ул. Степная).

14.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Кошкинский район:

с. Кошки

14.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Кошкинский район:

п. Ягодный

14.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Елховский район:

п. Зеленогорский

14.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Шигонский район:

с. Камышенка (ул. Советская).

14.06.2024 года с 08:00 до 17:00 местного времени.

Безенчукский район:

ст. Звезда (ул. Кооперативная, ул. Советская, ул. Первомайская, ул. Садовая)

14.06.2024 года с 09:00 до 16:00 местного времени.

Хворостянский район:

с. Студенцы (ул. Обороны, ул. Самарская).

14.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Сызранский район:

с. Старая Рачейка (ул. Дачная).

14.06.2024 года с 09:00 до 16:00 местного времени.

Большечерниговский район:

с. Августовка (ул. Больничная, ул. Зеленая, ул. Попова, ул. Кооперативная)

14.06.2024 с 09.00 до 16.00 местного времени

Самарская область, Камышлинский район:

Ст.Балыкла (ул. Садовая)

14.06.2024 с 09.00 до 16.00 местного времени

Самарская область, Камышлинский район:

Ст.Балыкла (ул. Ермаковская, ул. Рудничная)

17.06.2024 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Борский район:

с. Коноваловка, с. Немчанка.

17.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Сызранский район:

с. Старая Рачейка (ул. Дачная, ул. Советская, ул. Кооперативная)

17.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени.

Красноармейский район:

с. Андросовка (ул.Вьюшкова)

17.06.2024 года с 09:00 до 16:00 местного времени.

Хворостянский район:

с. Студенцы (ул. Обороны, ул. Самарская, ул. Старый Клин)

с. Липовка (ул. Молодёжная)

17.06.2024 года с 09:00 до 16:00 местного времени.

Большеглушицкий район:

пос. Каралык (ул. Восточная)

17.06.2024 года с 08:00 до 17:00 местного времени.

Красноармейский район:

п. Гражданский (ул. Садовая, ул. Советская, ул. Рабочая, ул. Молодежная)

17.06.2024 года с 09:00 до 15:00 местного времени.

Безенчукский район:

п. г. т. Безенчук ул. Специалистов, ул. Степная, ул. Новостепная

17.06.2024 года с 09:00 до 16:00 местного времени.

Большечерниговский район:

п. Алексеевский (Фермы).

17.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Шигонский район:

с. Камышенка (ул. Полевая).

17.06.2024 с 10:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Исаклинский район:

с. Большое Микушкино (ул. Советская, ул. Степная).

17.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Елховский район:

д. Павловка (ул. Центральная).

17.06.2024 с 8:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Челно-Вершинский район:

Ермоловка (ул. Садовая, ул. Газовая).

17.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Кошкинский район:

д. Белоозерная (ул. Придорожная).

17.06.2024 с 10:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

с. Михайловка (ул. Молодёжная, ул. Мошки, ул. Степная).

17.06.2024 с 09.00 до 16.00 местного времени

Самарская область, Камышлинский район:

Ст.Балыкла (ул. Безводовка, ул. Молодёжная, ул. Тесная).

17.06.2024 с 09.00 до 16.00 местного времени

Самарская область, Клявлинский район:

Бор-Игар (ул. Северная).

17.06.2024 с 11:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

п. Горелый Хутор

17.06.2024 с 09.00 до 16.00 местного времени

Самарская область, Камышлинский район:

Ст.Балыкла (ул. Центральная).

17.06.2024 с 09.00 до 16.00 местного времени

Самарская область, Клявлинский район:

Бор-Игар (ул. Центральная).

17.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Шенталинский район:

п. Черная речка

17.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Шенталинский район:

ст. Шентала

18.06.2024 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Борский район:

с. Коноваловка, с. Немчанка

18.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Шенталинский район:

п. Черная речка

18.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Шенталинский район:

ст. Шентала

18.06.2024 с 10:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Исаклинский район:

с. Большое Микушкино ул. Советская, ул. Степная).

18.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Кошкинский район:

ст.Погрузная (ул. Рабочая).

18.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Шигонский район:

с. Камышенка (ул. Луговая).

18.06.2024 года с 09:00 до 16:00 местного времени.

Хворостянский район:

с. Студенцы (ул. Обороны, ул. Самарская).

18.06.2024 года с 09:00 до 16:00 местного времени.

Большечерниговский район:

с. Благодатовка (ул. Центральная, ул. Зеленая, ул. М. Костеловской, Зерносклад "ООО "Волна")

18.06.2024 года с 09:30 до 17:00 местного времени.

Красноармейский район:

п. Любицкий (ул. Коммунарская)

18.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Сызранский район:

с. Старая Рачейка (ул. Дачная, ул. Советская, ул. Кооперативная).

18.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Шенталинский район:

с. Тимяшево (ул. Молодежная).

18.06.2024 с 10:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

с. Михайловка (ул. Молодёжная, ул. Мошки, ул. Степная).

18.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

п. Горелый Хутор

19.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

с. Тростянка (ул. Заречная, ул. Ленина, ул. Молодёжная, Промплощадка территория, ул. Школьный Переулок).

19.06.2024 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Борский район:

с. Коноваловка, с. Немчанка

19.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Елховский район:

с. Мулловка (ул. Широкая, ул. Приовражная, ул. Кооперативная).

19.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Сызранский район:

с. Печерские Выселки (полностью).

19.06.2024 года с 09:00 до 16:00 местного времени.

Красноармейский район:

с. Андросовка (ул. Песчаная, ул. Калинина)

19.06.2024 года с 09:30 до 17:00 местного времени.

Красноармейский район:

п. Братский (ул. Шоссейная, ул. Мира, ул. Жидкова)

19.06.2024 года с 09:00 до 16:00 местного времени.

Большеглушицкий район:

пос. Малый Каралык (ул. Солнечная)

19.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Шигонский район:

п. Нижний Тукшум (ул. Заречная).

19.06.2024 с 10:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Исаклинский район:

с. Ключи (ул. Школьная, ул. Ленинская).

19.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Кошкинский район:

с. Кошки (ул. Привольная, ул. Поселковая, ул. Губернская).

19.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Елховский район:

с. Никитинка

19.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Елховский район:

с. Зорьки

19.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Елховский район:

с. Знаменка

19.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Елховский район:

с. Троицкое

19.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Елховский район:

с. Владимировка

19.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Елховский район:

п. Зеленогорский

19.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Шенталинский район:

с. Тимяшево (ул. Молодежная).

19.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Исаклинский район:

д. Семь Ключей (ул. Центральная).

19.06.2024 с 09.00 до 16.00 местного времени

Самарская область, Камышлинский район:

Бузбаш (ул. Родничная).

19.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Шенталинский район:

ст. Шентала

19.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Шенталинский район:

п. Черная речка

19.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Шенталинский район:

с. Толче Речье

19.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Шенталинский район:

с. Баландаево

19.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Шенталинский район:

с. Шентала

19.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

с. Красный Яр

19.06.2024 с 09.00 до 16.00 местного времени

Самарская область, Камышлинский район:

Бузбаш (ул. Восточная).

20.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

с. Красный Яр

20.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Шигонский район:

п. Нижний Тукшум (ул. Карягина).

20.06.2024 года с 09:00 до 15:00 местного времени

Приволжский район:

с. Обшаровка (ул. Братства-Равенства, ул. Терешковой, ул. Элеваторная, ул. Школьная, ул. 8 Марта, ул. Сиреневая, ул. Гагарина, ул. Хлебная, ул. Щорса, ул. Варламова, ул. Долотова)

с. Гаркино (ул. Варламова)

с. Золотая Гора (ул. Долотова)

с. Нижнепечерское (ул. Липовая, ул. Сельская, ул. Мирная, ул. Набережная, ул. Овражная)

20.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Сызранский район:

с. Печерские Выселки (полностью).

20.06.2024 года с 09:00 до 16:00 местного времени.

Большеглушицкий район:

пос. Малый Каралык (ул. Зелёная, ул. Юбилейная)

20.06.2024 года с 08:00 до 17:00 местного времени.

г. о. Чапаевск

(ул. Дачная, ул. Герцена, ул. Саратовская, ул. Плеханова, ул. Школьная)

20.06.2024 года с 09:00 до 16:00 местного времени.

Большечерниговский район:

п. Паньшино (ул. Центральная, ул. Озерная)

20.06.2024 с 10:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Исаклинский район:

с. Ключи (ул. Школьная, ул. Ленинская).

20.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

с. Тростянка (ул. Заречная, ул. Ленина, ул. Молодёжная, Промплощадка территория, ул. Школьный Переулок).

20.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Елховский район:

с. Березовка

20.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Елховский район:

д. Кубань Озеро

20.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Елховский район:

д. Идея

20.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Исаклинский район:

п. Зеленый (Заря)

20.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Исаклинский район:

д. Пригорки

20.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Исаклинский район:

д. Убейкино

20.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Исаклинский район:

д. Старый Шунгут

20.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Исаклинский район:

д. Новый Шунгут

20.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Исаклинский район:

п. Новое Якушкино

20.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Шенталинский район:

с. Баландаево

20.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Шенталинский район:

с. Шентала

20.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Шенталинский район:

с. Толче Речье

20.06.2024 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Борский район:

с. Коноваловка, с. Немчанка

21.06.2024 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Борский район:

с. Коноваловка, с. Немчанка

21.06.2024 с 10:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

с. Тростянка (ул. Заречная, ул. Ленина, ул. Молодёжная, Промплощадка территория, ул. Школьный Переулок).

21.06.2024 года с 08:00 до 17:00 местного времени.

Красноармейский район:

с. Соляниха (ул. Анны Бурцевой, ул. Шоссейная)

21.06.2024 года с 10:00 до 17:00 местного времени.

Красноармейский район:

п. Дубовка (весь посёлок)

21.06.2024 года с 10:00 до 17:00 местного времени.

Красноармейский район:

п. Ленинский (Весь посёлок, (РТПЦ, школа, д/сад, ФАП)

21.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Шигонский район:

п. Нижний Тукшум (ул. Полевая).

21.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

с. Красный Яр

21.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Кошкинский район:

д. Долиновка (ДЮСШ (Конеферма)).

21.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Шенталинский район:

с. Баландаево

21.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Шенталинский район:

с. Шентала

21.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Шенталинский район:

с. Толче Речье

24.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Сызранский район:

п. Новозаборовский (ул. Новая, ул. Солнечная, ул. Новосадовая, ул. Разведочная).

24.06.2024 года с 09:00 до 16:00 местного времени.

Пестравский район:

м. Т-Озеро

24.06.2024 года с 09:00 до 16:00 местного времени.

Хворостянский район:

с. Владимировка (ул. им. Мамистова, Средняя, ул. Молодёжная).

24.06.2024 года с 09:00 до 16:00 местного времени.

Большеглушицкий район:

пос. Фрунзенский (ул. Садовая, ул. Молодёжная, ул. Ново-Садовая)

24.06.2024 года с 09:00 до 16:00 местного времени.

Большечерниговский район:

п. Восточный (ул. Центральная, ул. Полевая)

24.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Шигонский район:

п. Нижний Тукшум (ул. Кооперативная).

24.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

с. Елшанка

24.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

с. Украинка

24.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

с. Светлый Луч

24.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

с. Малиновый Куст

24.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Кошкинский район:

с. Большая Романовка (Водозабор).

25.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Кошкинский район:

д.Средне-Правая Чесноковка (ул. Садовая).

25.06.2024 с 10:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Исаклинский район:

с. Ключи (ул. Школьная, ул. Ленинская).

25.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

с. Малиновый Куст

25.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

с. Светлый Луч

25.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

с. Украинка

25.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

с. Елшанка

25.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Шигонский район:

п. Нижний Тукшум (ул. Советская).

25.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Сызранский район:

с. Печерские Выселки (полностью).

25.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Елховский район:

с. Мулловка (ул. Широкая, ул. Широкая).

25.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Сергиевский район:

с. Сидоровка

25.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Сергиевский район:

с. Захаркино

25.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Сергиевский район:

с. Ниж.Козловка

25.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Сергиевский район:

с.К.Умет

25.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Сергиевский район:

п.Отрада

25.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Кинель-Черкасский район:

с. Кабановка

25.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Похвистневский район:

с. С. Ключ

25.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Похвистневский район:

п. Дмитриевка

25.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Похвистневский район:

п. Васильевка

25.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Похвистневский район:

с. Александровка

25.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Исаклинский район:

п. Саперкино

25.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Исаклинский район:

д. Красный Берег

25.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Исаклинский район:

д. Два Ключа

25.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Исаклинский район:

д. Ключи

25.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Исаклинский район:

д. Багряж

25.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Исаклинский район:

с. Исаклы

25.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Исаклинский район:

д. Батермиш

25.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Исаклинский район:

д. Владимировка (ул. Центральная).

25.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Исаклинский район:

д. Зеленовский

25.06.2024 с 09.00 до 16.00 местного времени

Самарская область, Камышлинский район:

Бузбаш (ул. Западная).

25.06.2024 с 09.00 до 16.00 местного времени

Самарская область, Камышлинский район:

Бузбаш (ул. Дружбы).

25.06.2024 с 09.00 до 16.00 местного времени

Самарская область, Камышлинский район:

Бузбаш (ул. Дружбы).

26.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

с. Малиновый Куст

26.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

с. Светлый Луч

26.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

с. Украинка

26.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Красноярский район:

с. Елшанка

26.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Кошкинский район:

д.Гранная (МТФ).

26.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Челно-Вершинский район:

с. Челно-Вершины

26.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Шенталинский район:

с. Чухаевка

26.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Шенталинский район:

с. Романовка

26.06.2024 с 10:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Исаклинский район:

с. Ключи (ул. Школьная, ул. Ленинская).

26.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Похвистневский район:

с. С. Ключ

26.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Похвистневский район:

с. Дмитриевка

26.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Похвистневский район:

с. Васильевка

26.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Похвистневский район:

с. Александровка

26.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Сызранский район:

с. Старая Рачейка (ул. Московская, ул. Базарная, ул. Почтовая, ул. Родниковая, ул. Октябрьская).

26.06.2024 года с 13:00 до 17:00 местного времени.

Красноармейский район:

с. Красноармейское (ул. Ленина, ул. Мира, ул. Чапаева, ул. Степная, ул. Нагорная, ул. Садовая, ул. Дачная, ул. Заречная, ул. Кирова, ул. Шоссейная, пер. Школьный)

26.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Шигонский район:

п. Нижний Тукшум (ул. Маленькая).

26.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Кленовая, ул. Еловая, ул. Сосновая, ул. Летняя, проезд Цветочный, пер. Сенной, ул. Полевая, ул. Волжская, ул. Подборненская, ул. 40 лет Победы, ул. Юбилейная, ул. Чкалова, ул. Набережная, ул. Мира, проезд Больничный, ул. Ворошилова, ул. Кооперативная, ул. Красноармейская, ул. Советская, ул. Пионерская, ул. Колхозная, ул. Комсомольская, ул. Степана Разина, ул. Степная, ул. Изумрудная, ул. Восточная, ул. Жигулевская, ул. Специалистов, ул. Набережная, ул. Солнечная, ул. Луговая, ул. Цветная, пер. Космонавтов, ул. Родины, ул. Зеленая, пер. Тенистый, ул. Первомайская, ул. Садовое кольцо, проезд Больничный, пер. Северный, пер. Калиновый, пер. Рябиновый, пер. Заречный, пер. Морской, пер. Ясный, пер. Белокаменный, пер. Карьерный, пер. 1-й Восточный, пер. Уютный, въезд 7-й Дачный, въезд 8-й Дачный, въезд 9-й Дачный, въезд 10-й Дачный, въезд 11-й Дачный).

27.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Ставропольский район:

с. Подстепки (пер. Лазурный, ул. Полевая, ул. Нагорная, ул. Сказочная, ул. Желанная, ул. Рябиновая, ул. Дружбы, ул. Светлая, ул. Заволжская, ул. Тополиная, ул. Энтузиастов, ул. Мира, ул. Изумрудная, ул. Солнечная, ул. Луговая, ул. Дачная, ул. Цветная, ул. Строителей, ул. Родины, ул. Очарования, ул. Садовая, ул. Мирная, ул. Ольховая, ул. Набережная, ул. Специалистов, въезд 5-й Дачный, въезд 6-й Дачный, пер. Больничный, ул. Колхозная, ул. Восточная, ул. Ворошилова, ул. Пионерская, ул. Комсомольская, ул. Советская, ул. Производственная, ул. Первомайская, ул. Кооперативная, ул. Красноармейская, ул. Чкалова, проезд Больничный, пер. Рабочий, проезд Садовый, пер. Спортивный, пер. 2-й Восточный, пер. Светлый, ул. 40 лет Победы).

27.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Шигонский район:

с. Комаровка (ул. Пушкина).

27.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Сызранский район:

п. Новозаборовский (ул. Новая, ул. Солнечная, ул. Новосадовая, ул. Разведочная).

27.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Сергиевский район:

п. Отрада

27.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Шенталинский район:

с. Романовка

27.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Шенталинский район:

с. Чухаевка

27.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Челно-Вершинский район:

с. Челно-Вершины

27.06.2024 с 10:00 до 15:00 местного времени

Самарская область, Исаклинский район:

с. Ключи (ул. Школьная, ул. Ленинская).

27.06.2024 года с 10:00 до 17:00 местного времени.

Красноармейский район:

д.Арсентьевка (вся деревня)

27.06.2024 года с 10:00 до 17:00 местного времени.

Красноармейский район:

д. Натальино (вся деревня)

27.06.2024 года с 09:00 до 16:00 местного времени.

Хворостянский район:

с. Хворостянка (ул. Октябрьская).

27.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Камышлинский район:

с. Степановка

27.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Камышлинский район:

с. Камышла

27.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Камышлинский район:

п. Давлеткулово

27.06.2024 с 09:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Камышлинский район:

с. Камышла (Ул. Транспортная).

27.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Кошкинский район:

д. Левый Салаван (ул. Липовка, ул. Луговая, ул. Центральная).

28.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Шенталинский район:

с. Романовка

28.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Шенталинский район:

с. Чухаевка

28.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Самарская область, Челно-Вершинский район:

с. Челно-Вершины

28.06.2024 с 10:00 до 16:00 местного времени

Сызранский район:

с. Печерские Выселки (полностью).

28.06.2024 с 9:00 до 16:00 местного времени

Шигонский район:

с. Комаровка (ул. Гагарина).

28.06.2024 года с 09:00 до 16:00 местного времени.

Красноармейский район:

с. Андросовка