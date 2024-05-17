В Тольятти открылся летний спидвейный сезон

В четверг, 16 мая, на СТК имени Анатолия Степанова прошла первая гонка летнего сезона 2024 — полуфинал личного чемпионата России. Гонщики из Тольятти, Владивостока. Балаково, Октябрьского и Новосибирска вели борьбу за восемь путевок в финал.

Отлично провел эту гонку хозяин трека, гонщик "Мега-Лады" Евгений Сайдуллин. В основной серии заездов он набрал 14 очков и лишь в перезаезде за первое место чуть уступил многоопытному Сергею Логачеву, в этом сезоне вновь представляющему Владивосток. Кроме Сайдуллина, путевки в финал заработали наши Семен Грехов (10 очков) и Роман Лахбаум (11).

Немного не хватило для попадания в финал Арсению Зубкову (6 очков), один балл заработал Матвей Корабельщиков, а Тимофей Филатов вышел на старт лишь в одном заезде и набранными очками не отметился.



Финал личного чемпионата России пройдет 14 сентября в Октябрьском.



23 мая "Мега-Лада" принимает "Восток".