Фонд капремонта Самарской области возглавил Павел Жданов

В Самарской области подвели итоги конкурса на пост руководителя регионального фонда капитального ремонта. Победителем признали Павла Жданова. Информация об этом появилась на сайте минЖКХ.
"Финальным этапом конкурса было собеседование с кандидатом для уточнения его профессиональных навыков и опыта, оценки личных качеств. Павел Жданов его успешно прошел. Все члены единогласно одобрили его кандидатуру", — говорится в заключении конкурсной комиссии.
За последний год в фонде капремонта сменилось несколько руководителей. Началось всё с ареста Александра Константинова, который возглавлял организацию несколько лет. Недавно он получил 6 лет колонии за коммерческий подкуп.
Павел Жданов уже работает руководителем фонда, но пока с приставкой врио. До этого он работал первым заместителем главы администрации Куйбышевского района Самары.
Последние комментарии
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Скорбим... тяжелый день для Россиян...