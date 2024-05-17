Фонд капремонта Самарской области возглавил Павел Жданов

В Самарской области подвели итоги конкурса на пост руководителя регионального фонда капитального ремонта. Победителем признали Павла Жданова. Информация об этом появилась на сайте минЖКХ.

"Финальным этапом конкурса было собеседование с кандидатом для уточнения его профессиональных навыков и опыта, оценки личных качеств. Павел Жданов его успешно прошел. Все члены единогласно одобрили его кандидатуру", — говорится в заключении конкурсной комиссии.

За последний год в фонде капремонта сменилось несколько руководителей. Началось всё с ареста Александра Константинова, который возглавлял организацию несколько лет. Недавно он получил 6 лет колонии за коммерческий подкуп.

Павел Жданов уже работает руководителем фонда, но пока с приставкой врио. До этого он работал первым заместителем главы администрации Куйбышевского района Самары.