Пост главы Фонда капремонта Самарской области покинул Дмитрий Ахматов

Дмитрий Ахматов больше не занимает пост генерального директора Фонда капитального ремонта. Сообщается, что он решил уйти с должности по собственному желанию. Врио директора Фонда капремонта стал Александр Трещев.
Напомним, Ахматов вступил в должность гендиректора 27 ноября 2023 года.
До Ахматова фондом капремонта управлял как раз замгендиректора по финансам Александр Трещев. Прежний начальник Александр Константинов был арестован в октябре 2022 года. Его подозревают в коммерческом подкупе. По сегодняшним данным, уголовное дело рассматривает суд Красноярского района Самарской области.
Предшественник Константинова на посту Михаил Архипов получил 10 лет колонии строгого режима и штраф за "откаты" с подрядчиков.
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Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
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Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
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