Пост главы Фонда капремонта Самарской области покинул Дмитрий Ахматов

Дмитрий Ахматов больше не занимает пост генерального директора Фонда капитального ремонта. Сообщается, что он решил уйти с должности по собственному желанию. Врио директора Фонда капремонта стал Александр Трещев.

Напомним, Ахматов вступил в должность гендиректора 27 ноября 2023 года.

До Ахматова фондом капремонта управлял как раз замгендиректора по финансам Александр Трещев. Прежний начальник Александр Константинов был арестован в октябре 2022 года. Его подозревают в коммерческом подкупе. По сегодняшним данным, уголовное дело рассматривает суд Красноярского района Самарской области.

Предшественник Константинова на посту Михаил Архипов получил 10 лет колонии строгого режима и штраф за "откаты" с подрядчиков.