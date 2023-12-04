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ЖКХ и благоустройство Общество

Фонд капремонта Самарской области возглавил Дмитрий Ахматов

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 27 ноября в должность генерального директора НО "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта" вступил Дмитрий Ахматов, сообщили в организации.

Фото: https://vk.com/neftegorskadm

Ранее он работал заместителем генерального директора по общим вопросам.

Напомним, Фондом капремонта более года управлял замгендиректора по финансам Александр Трещев, тогда как его прежний начальник Александр Константинов был арестован в октябре 2022 года. Его подозревают в коммерческом подкупе.

Предшественник Константинова на посту Михаил Архипов получил 10 лет колонии строгого режима и штраф за "откаты" с подрядчиков.

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