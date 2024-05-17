МТС Музыка подготовила плейлист для выпускников Самарской области

Цифровая экосистема МТС создала тематический плейлист для выпускников из Самарской области. В список вошло более 30 полюбившихся популярных треков для праздничного настроения.
Для абонентов новых тарифов МТС прослушивание музыки на платформе МТС Музыка будет доступно без доплат и расхода интернет-трафика.
"Теперь абоненты новых тарифов МТС могут получить музыку в подарок, без оплаты подписки. Помимо плейлиста для выпускников пользователю также доступен обширный каталог из миллионов треков и полный функционал стриминг-сервиса", — отметила генеральный директор "МТС Медиа" Елена Бальмонт на конференции "МТС Платформа".
Сейчас МТС Музыка — входит в ТОП-3 по доле рынка российских стриминговых сервисов. Контент обновляется каждую неделю, а слушателям доступны три персонализированных плейлиста "Мой Микс", "Чилаут-микс" и "Энергетик-микс".
Чтобы начать пользоваться МТС Музыкой, скачайте приложение и авторизуйтесь под своим номером телефона — промокод на подключение подписки со скидкой 100% активируется автоматически. Акция будет действовать до 31 декабря 2024 года.
Подробнее о правилах и тарифах, которым доступна подписка без оплаты, можно найти тут.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)