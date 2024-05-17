МТС Музыка подготовила плейлист для выпускников Самарской области

Цифровая экосистема МТС создала тематический плейлист для выпускников из Самарской области. В список вошло более 30 полюбившихся популярных треков для праздничного настроения.

Для абонентов новых тарифов МТС прослушивание музыки на платформе МТС Музыка будет доступно без доплат и расхода интернет-трафика.

"Теперь абоненты новых тарифов МТС могут получить музыку в подарок, без оплаты подписки. Помимо плейлиста для выпускников пользователю также доступен обширный каталог из миллионов треков и полный функционал стриминг-сервиса", — отметила генеральный директор "МТС Медиа" Елена Бальмонт на конференции "МТС Платформа".

Сейчас МТС Музыка — входит в ТОП-3 по доле рынка российских стриминговых сервисов. Контент обновляется каждую неделю, а слушателям доступны три персонализированных плейлиста "Мой Микс", "Чилаут-микс" и "Энергетик-микс".

Чтобы начать пользоваться МТС Музыкой, скачайте приложение и авторизуйтесь под своим номером телефона — промокод на подключение подписки со скидкой 100% активируется автоматически. Акция будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Подробнее о правилах и тарифах, которым доступна подписка без оплаты, можно найти тут.