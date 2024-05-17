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Музеи и выставки Культура

"Ночь музеев" в "Доме77": погружение в мир медиаискусства и современного творчества

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Программа "Ночь музеев-2024" в "Доме77" предлагает уникальный опыт, объединяющий современное искусство и AV-перформансы. В двух корпусах кластера будут открыты мастерские, галереи, различные студии и шоурумы, где резиденты подготовили особую программу для этого события.

На первом этаже творческого объединения в культурном центре "Нулевая комната" будет представлена программа "Солнечная Мистерия". Гости смогут познакомиться с волжскими легендами, античными мифами и насладиться выставкой "Эфир" казанской художницы Зухры Салаховой.

Также их ждет лайв-сет от резидентов подкаст-станции Code Station, зона отдыха с медиа-инсталляцией и возможностью получить персональное гадание от Дельфийского Оракула.

Gallery 419 в свою очередь представит коллекцию работ новых авторов и резидентов. Помимо выставки, галерея организует продажу некоторых произведений самарских художников.

На летнике "Дома77" будут установлены медиаэкраны с аудиовизуальными работами художников из разных стран, а открытие локации будет сопровождаться AV-перфомансами. После всех мероприятий организаторы приглашают гостей на After party в бар "Вечно молодой".

Мероприятие состоится 18 мая, начало в 18:00. Стоимость билетов начинается от 300 рублей. Также доступны более привилегированные варианты, такие как Fast track с входом без очереди.

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