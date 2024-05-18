Филиал Третьяковской галереи в Самаре откроется 30 мая

В четверг, 30 мая, в здании Фабрики-кухни открывается филиал Третьяковской галереи в Самаре. Объект был отреставрирован за счет федерального бюджета при содействии и по инициативе депутата Государственной Думы РФ А. Хинштейна.

Начинает работу первая большая выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве", в которую вошли 92 произведения из коллекции Государственной Третьяковской галереи и частных собраний. Впервые после реставрации будет представлен шедевр "Охотники на привале" Василия Перова. Среди знаковых работ, которые увидят гости выставки, "Завтрак Аристократа" Павла Федотова, "Чаепитие в Мытищах" Василия Перова, "Земство обедает" Григория Мясоедова, "За завтраком" Зинаиды Серебряковой, "Утро" Татьяны Яблонской. Большое внимание уделено русскому искусству начала ХХ века, послевоенному неофициальному искусству, а также творчеству художников последних 25 лет.

"Музей Фабрики-кухни" представит интерактивную экспозицию, рассказывающую об истории здания, его архитекторе Екатерине Максимовой и других людях, которые с ним связаны. Важная тема музея — развитие системы советского общепита. В экспозиции посетители пройдут символический путь кухни — через линию раздачи до обеденного зала. Также в Музее представлены артефакты, обнаруженные в ходе реставрации здания, вещи, переданные бывшими сотрудниками Фабрики-кухни, экспонаты из коллекции потомков архитектора Екатерины Максимовой, предметы, связанные с советской кулинарией, звучат личные воспоминания посетителей и работников.

Открывается культурно-просветительский центр. В Творческих мастерских посетителей ждет перезапуск уже знакомых арт-завтраков и мастер-классов для детей, таких как "Мал Малевич" и "Рецепты искусства", а также новые мастерские и новые форматы. В летней программе запланированы просветительские программы для детей разных возрастов, взрослых и семейной аудитории: мастер-классы по живописи и графике, медиации и авторские экскурсии по выставке, знакомство с новыми техниками и осмысление произведений искусства через диалог и арт-практику.

Стартует работа Арт-резиденций с программой "Художник+". Проект создан для художников, кураторов, исследователей и профессионалов из "нехудожественной" среды, чьи компетенции способны служить взаимным источником вдохновения в творческом диалоге. Цель арт-резиденций — представить актуальные художественные практики регионов России и увеличить интерес посетителей к современному искусству и культурному наследию XX века.

В Кинозале планируют показы фильмов из коллекции Третьяковской галереи и специальные показы документальных работ. Программа кинозала будет ориентирована на темы искусства и творчества.

Клуб Третьяковки в Самаре — это книжная гостиная, магазин и кофейня. Книжная гостиная предложит посетителям филиала креативное пространство и великолепный выбор книг, посвященных русскому и мировому искусству. К открытию в гостиной подготовлена тематическая подборка "Знакомьтесь, Третьяковка!", рассказывающая об истории главной национальной галереи, ее шедеврах и выставках. Для желающих поработать или просто посидеть в сети — удобные рабочие места, современный и зеленый коворкинг. В Магазине будет представлена коллекция уникальных подарков, связанная с историей искусства и Фабрикой-кухней.

Магазин работает с локальными художниками и российскими производителями, предлагая широкий ассортимент, популяризирующий культурные ценности.